Deportes ¡Deportes y Salud! miércoles 07 de abril de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia

El ejercicio regular tampoco debe descuidarse durante una epidemia de coronavirus, ya que podemos protegernos contra los virus y otras enfermedades de manera más efectiva al fortalecer el sistema inmunológico. No solo es importante la ingesta de las vitaminas y minerales adecuados, los deportes también son una parte esencial de un estilo de vida saludable.

¿Dónde y cómo moverse?

Hay innumerables oportunidades deportivas disponibles, todos pueden encontrar el tipo de ejercicio que más les convenga. Además de los deportes al aire libre, puedes realizar diversos entrenamientos en el gimnasio, gimnasios, o incluso en casa, en nuestro propio salón. Desafortunadamente, debido al coronavirus, nos vemos obligados a entrar en un espacio cerrado y el clima limita las formas de movimiento al aire libre. La gimnasia en la sala o en casa es mucho más efectiva y eficiente si escuchamos música mientras tanto. El ritmo de la música marca el ritmo del movimiento, motiva y por supuesto te hace sentir bien. Los efectos beneficiosos de la música son ampliamente conocidos y se ha demostrado científicamente que tienen un efecto positivo incluso durante los deportes. Sin embargo, no importa en qué circunstancias nos movamos.

Acústica y deportes

En los espacios cerrados, las paredes, desde la superficie del techo, los sonidos se reflejan y crean ecos perturbadores. El sonido ruidoso puede causar dolores de cabeza y nerviosismo a largo plazo, lo que también tiene un efecto adverso en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, definitivamente vale la pena tratar las paredes y techos de habitaciones y estancias con paneles acústicos fonoabsorbentes y difusores, que no solo mejoran la acústica, sino que también filtran el ruido externo. En salas de entrenamiento y fitness, gimnasios, esto puede eliminar los ecos y crear un ambiente agradable. Quizás aún más importante en los salones de baile sea la acústica perfecta, ya que la danza y la música son complementos indispensables entre sí. Para que el sonido de la sala sea óptimo, solicitamos la ayuda de especialistas que determinarán mediante medidas acústicas dónde, cuántos y qué tipo de elementos acústicos deben colocarse. Incluso si compramos parlantes y amplificadores de la mejor calidad, si no nos ocupamos de la acústica de la sala, estaremos decepcionados con el rendimiento que brindan los dispositivos de audio y alta fidelidad.

Un pequeño movimiento no hace daño a nadie

El trabajo sedentario, la falta de ejercicio y la mala alimentación pueden ser perjudiciales para la salud. No importa lo cansados ​​que nos sintamos después del trabajo o del estudio, intenta incorporar un poco de ejercicio. La regularidad es importante si desea lograr resultados efectivos. Si amas la naturaleza, el aire fresco, ponte zapatillas para correr y trota, o súbete a un sillín y anda en bicicleta por la zona. ¡Con un auricular deportivo de buena calidad, puede tener música con nosotros mientras viaja! Si, por el contrario, no tenemos la oportunidad de hacer eso, o simplemente preferimos los deportes de interior, incluso podemos movernos por casa. La música rítmica más dinámica y rápida es la más adecuada para los deportes. Los graves contundentes y el ritmo palpitante mejoran el buen humor y te motivan a seguir moviéndote. Sin embargo, si la habitación o la sala resuenan, la música no puede ejercer sus efectos positivos. Los materiales de construcción tradicionales no pueden absorber sonidos más profundos, por lo que los sonidos rebotan entre las paredes, lo que degrada en gran medida el sonido y también tiene un efecto extremadamente malo en el cuerpo. El ruido constante y duradero, la música distorsionada también pueden provocar dolores de cabeza, tensión y fatiga auditiva. Mediante el uso de paneles fonoabsorbentes acústicos y elementos difusores, estos problemas se eliminarán y tendremos un sonido agradable. ¡También hagamos deporte contra el estrés!

Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos expuestos a los efectos diarios del estrés que no se pueden evitar. Con ejercicio regular, podemos emprender la lucha contra la presión, el estrés y la tensión. El deporte libera adrenalina en nuestro cuerpo, aclara nuestros pensamientos y, por supuesto, mejora nuestra condición física y fitness. A menudo es difícil dedicarnos a los deportes, pero si ponemos una buena pieza musical y entrenamos para ello, el deporte se vuelve mucho más fácil y agradable. Aquellos que hacen ejercicio o hacen ejercicio con regularidad encontrarán más fácil superar enfermedades o incluso evitar infecciones gracias a un sistema inmunológico fortalecido.

Ropa de deporte

¡Para los deportes, usamos ropa y zapatos especialmente hechos para este propósito! El material de estas prendas deportivas absorbe el sudor y, al mismo tiempo, utiliza materiales bien ventilados para su confección. Incluso la comodidad y la postura adecuada son consideraciones importantes.

¡Mente sana en un cuerpo sano!

Si vamos al gimnasio o quemamos calorías durante las clases de fitness, es importante que no se haga eco en la sala, podemos mejorar mucho el sonido mediante el uso de Paneles fonoabsorbentes, por lo que la música que se escucha durante la práctica deportiva no solo beneficia a nuestros oídos y estado de ánimo mente, sino que también mejora nuestro rendimiento. No tenemos que dejar de practicar deportes incluso si nos vemos obligados a cruzar las cuatro paredes debido a una epidemia de coronavirus. Si haces ejercicio o haces ejercicio en casa, en tu salón, puedes escuchar música en tu teléfono o portátil, pero para un sonido perfecto, es bueno conseguir altavoces de buena calidad y, por supuesto, se recomienda colocar acoustic Paneles en las paredes y techo de las habitaciones. ¡Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio, practicar deporte, no importa la edad que tengamos! Todos pueden encontrar la forma de movimiento que están felices de hacer y que son efectivos. También hay deportes más intensos y de ritmo rápido, y movimientos más tranquilos y de ritmo más lento, como el yoga. El yoga se esfuerza por lograr la armonía y la paz, por lo que debe tenerse en cuenta el desarrollo de las condiciones acústicas adecuadas incluso durante el yoga. Mientras hacemos yoga, la música agradable es una parte muy importante de los ejercicios de yoga, por lo que los sonidos perfectos también son esenciales para esta forma de movimiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.