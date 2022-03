Capital Deportistas explicarán a los escolares sus hábitos saludables para llegar a la élite viernes 18 de marzo de 2022 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juanjo Segura, concejal de Deportes y Agricultura, presenta el I Plan de Hábitos Saludables, que llegará a 20 colegios e incluye coloquios y desayunos con productos de Almería Almería tiene en el deporte excelentes embajadores que todos los meses logran medallas ganadas en campeonatos de Andalucía o España, a nivel individual o como equipo. Son deportistas que han llegado hasta lo más alto gracias a la cultura del esfuerzo, pero también siguiendo unos hábitos saludables. Los miles de chicos y chicas que practican deporte gracias a los programas del Patronato Municipal de Deportes y las escuelas municipales, así como los que juegan cada día en las pistas deportivas de los colegios, admiran a estas estrellas del deporte almeriense. Son sus ejemplos a seguir. Por eso, las Áreas de Deporte y Agricultura del Ayuntamiento de Almería han decidido poner en marcha el I Plan de Hábitos Saludables, que tendrá a estos embajadores del deporte como protagonistas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado el programa, rodeado de deportistas de élite, de los colegios y representantes de las tres empresas que colaboran, Almazara de Canjáyar, Caparrós Nature y Pan Hidalgo. “En las charlas que organizaremos en cada colegio, cuatro deportistas de élite explicarán cómo han conseguido llegar a lo más alto, incidiendo en tres aspectos: una buena alimentación basada en los productos naturales de Almería, cuidar el descanso y enfocar su vida con una mentalidad positiva”. Tras el coloquio, los alumnos comprobarán las fuerzas y vitaminas que proporciona un buen desayuno saludable compuesto por una rebanada de pan con tomate y aceite de oliva virgen extra de Almería, proporcionadas por las tres empresas colaboradoras. El I Plan de Hábitos Saludables llegará a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de 20 colegios, a los que se les contarán que los ‘Grandes sueños se consiguen con pequeños hábitos saludables’, y podrán dialogar, en cada encuentro, con deportistas de diferentes disciplinas. Hoy han asistido a la presentación jugadores de la UDAlmería, Unicaja Voley, CB Almería, URA, La Salle, Stella Maris y el pertiguista Isidro Leyva. “Queremos que estén representados el mayor número de deportes”, añade el concejal. Al inicio de la campaña se envió la información a todos los colegios de la ciudad y los 20 primeros que han respondido son los que participan en esta primera edición. Se trata de los centros escolares San Fernando, Europa, Sagrada Familia, Rafael Alberti, Nuestra Señora del Milagro, Colonia Araceli, Stella Maris, Mar Mediterráneo, Francisco de Goya, Ferrer Guardia, Lope de Vega, Inés Relaño, San Indalecio, San Bernardo, Torremar, Virgen de La Chanca, Ginés Morata, Ave María, Padre Méndez y Virgen del Mar de Cabo de Gata. Juanjo Segura ha concluido reflexionando que “desde el PMD trabajamos para que toda la población de Almería practique deporte, y por eso es importante que adquieran este hábito desde pequeños. Con este plan queremos sumar más hábitos saludables a los estudiantes. Es la clave para el éxito en el deporte y en la vida”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

