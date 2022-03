Sucesos Ampliar Desalojado un edificio de la Junta tras el hallazgo de una granada por un ciudadano jueves 03 de marzo de 2022 , 14:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El edificio ubicado en el número 8 de la calle Canónigo Molina Alonso y que acoge la sede de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Almería así como las dependencias de la Unidad Adscrita de la Policía ha sido desalojado este jueves ante el hallazgo de una granada por parte de un ciudadano. Fuentes del Gobierno andaluz y de la Policía Nacional han informado de que el inmueble se ha desalojado de forma "preventiva" sobre las 13,00 horas después de que un ciudadano entregara a los agentes de la unidad adscrita una granada de mano, cuya naturaleza y procedencia aún se desconoce. Ante la aparición del artefacto se ha activado un protocolo de actuación con presencia de agentes del cuerpo de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) de la Policía Nacional, Bomberos de Almería y efectivos sanitarios. "Todo está bajo control, no hay peligro", ha indicado una portavoz de la Policía Nacional toda vez que, desde la Junta de Andalucía han apuntado que una media hora después de la salida de los trabajadores que prestan sus servicios en dicho inmueble estos han podido volver a sus puestos de trabajo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

