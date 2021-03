Sucesos Ampliar Desalojados por un incendio 60 vecinos de un bloque en Roquetas de Mar lunes 15 de marzo de 2021 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



Un total de 60 vecinos de un bloque han tenido que ser desalojados esta mañana durante la intervención de los servicios de emergencia en el incendio de un piso en Roquetas de Mar (Almería) que no ha causado heridos, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El suceso ha tenido lugar a las 8.30 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas de testigos que alertaban de un incendio en la primera planta de un edificio de cuatro en la calle La Molina. De inmediato, desde el centro coordinador se ha activado a los Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil y a la Policía Local.



Durante las tareas de extinción y extracción de humos, se han desalojado de manera preventiva a 60 vecinos del bloque, según datos de Guardia Civil. Ninguno de ellos ha precisado asistencia médica y todos han podido regresar a sus casas una vez extinguido el fuego. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.