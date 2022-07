Sociedad Descubre cómo mejorar la libido Escucha la noticia Cada vez más estudios confirman que la falta de libido o deseo sexual es un problema muy extendido entre la población. Tanto en jóvenes como en mayores, el estrés del día a día, la rutina impuesta por jornadas laborales caóticas y la falta de tiempo libre hacen mella en la salud mental. De hecho, enfermedades como la depresión o la ansiedad han aumentado su presencia especialmente en los últimos años de pandemia. Tras la vuelta a la normalidad, los problemas relacionados con la salud sexual, como la falta de libido, comienzan a ser frecuentes. Las causas son variadas y, por lo tanto, las soluciones también pueden serlo. Sin embargo, lo que más recomiendan los expertos es salir de la rutina probando nuevas experiencias, ya sea, por ejemplo, atreviéndote con nuevos juegos preliminares o bien probando juguetes eróticos nuevos, como las muñecas sex doll de silicona para adultos. Todo esto te hará salir de la monotonía, la enemiga número uno de tu libido. Razones por las que tu libido se puede ver afectada Como hemos dicho, la rutina es la principal causa de la falta de deseo sexual. Ya sea en solitario o en pareja, es importante ir explorando nuevas experiencias y dedicarse tiempo a uno mismo. Por supuesto, hay otros factores que pueden afectar a tu estado de ánimo hasta el punto de hacerte perder el deseo sexual. El estrés, la falta de tiempo libre o pasar por una época complicada (como la de la pandemia, por ejemplo) tampoco ayudan a tu libido. Recupera el deseo sexual con nuevos juguetes eróticos Si crees que con un vibrador ya tienes suficiente, no podrías estar más equivocado. Tanto en las experiencias en solitario como en pareja, los juguetes sexuales abren un abanico de posibilidades perfecto para salir de la rutina. Acércate a cualquier sex shop o consulta cualquiera de las muchas tiendas online que venden este tipo de productos y que cada vez son más conocidas. En ellas encontrarás desde los productos más clásicos, como el dildo, a los más novedosos y sofisticados, como las nuevas muñecas eróticas o sex dolls. Tener sexo con muñecas real doll Las muñecas real doll son la última versión de la clásica y poco agraciada muñeca hinchable. Estas nuevas muñecas sex doll para adultos son mucho más seguras y ofrecen mucho más que las de plástico. Están fabricadas con silicona o TPE, por lo que son más seguras y resistentes. Además, también las hace más atractivas y realistas, y disponen de un cuerpo articulado que permite ponerlas en distintas posiciones, lo cual hace que sea mucho más fácil jugar con ellas. Seguro que crees que este tipo de juguete es demasiado y está destinado a personas solitarias. Lo cierto es que, si estás solo, una muñeca erótica de silicone sex doll puede mejorar de forma notable tus experiencias sexuales, pero también tienen mucho que ofrecer dentro de una relación de pareja. Salir de la rutina abriendo la relación y dejando entrar a terceras personas es algo que muchos se plantean, pero luego, en la práctica, pocos saben llevar. Una muñeca o un muñeco real doll para adultos puede ser una forma segura de introducir una tercera “persona”. Desde luego, tanto si estás solo como en pareja, una muñeca erótica te ofrece un sinfín de posibilidades para experimentar y salir de la rutina. Mejora tu libido con nuevos juegos preliminares Todo lo que rodea la experiencia sexual es importante e influye en el placer. Tanto si estás solo como en pareja, recuerda que es importante dedicarle tiempo y esfuerzo para no caer en lo mismo de siempre. Salir de la monotonía te despertará el interés y conseguirá que la experiencia sea mucho más placentera. Si estás solo, busca nuevas formas de excitarte, como con lecturas o audios eróticos. El autoplacer está lleno de posibilidades. Asegúrate de crear un ambiente en el que puedas estar relajado. La monotonía afecta especialmente si estás en pareja. Descubrid juntos nuevos juegos preliminares. Los juegos sensoriales son muy efectivos y no hace falta tener nada especial: con un pañuelo para tapar los ojos y unos cubitos de hielo ya puedes empezar. Alimentos afrodisíacos: tus mejores aliados Seguro que ya conoces la existencia de este tipo de alimentos. Por supuesto, su consumo no va a mejorar tu libido en cuestión de minutos, como por arte de magia, pero su consumo recurrente dentro de una dieta equilibrada puede terminar ofreciendo buenos resultados a medio y largo plazo. Al final, la alimentación influye de forma directa en nuestro estado de ánimo y las hormonas que segrega nuestro cuerpo. Así, intenta evitar comidas altas en grasas e introduce alimentos afrodisíacos en tu dieta, como el chocolate negro, los cítricos o las almendras. Consulta con un experto Es importante tener en cuenta que, si la falta de libido es un problema recurrente o que se extiende lo suficiente en el tiempo, siempre es recomendable consultar con expertos. Un médico podrá ayudarte a detectar mejor las causas de la falta de apetito sexual y, por lo tanto, te podrá indicar la solución más pertinente según tu caso.