Descubre cómo preparar una campaña de email marketing efectiva

Las campañas de email marketing constituyen herramientas muy bien planificadas, las cuales están orientadas a promocionar un producto o servicio para la venta, a través del correo electrónico y el envío de mailings masivos. Por lo general, el email es utilizado para compartir información directa entre el emisor y el receptor, la cual puede ser de carácter informativo, promocional, o de contacto, y está dirigida a una lista o plantilla de remitentes. En tal sentido, el mailing comprende el envío de información determinada vía email, a una determinada cantidad de personas; mientras que al hablar de mailing marketing, se hace referencia no solo al envío de publicidad, sino a contenidos que aportan valor e información de utilidad para el cliente. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para la planificación de una campaña de email marketing efectiva? Existen varios aspectos a considerar respecto al hecho de saber como hacer mailing, los cuales, permiten llevar a cabo el diseño y la planificación de campañas de email marketing efectivas, tales como: Definir y establecer los objetivos que aspiras conseguir con la campaña de email marketing. Seleccionar una herramienta para el envío de email marketing confiable, la cual permita el diseño de emails, teniendo en cuenta las consideraciones y los protocolos necesarios para que los correos no se conviertan en spam.



Actualizar y limpiar la lista de contactos periódicamente, para descartar aquellos contactos duplicados, rebotados, incorrectos y sospechosos. Lo ideal consiste en realizar un análisis profundo del tipo de target al cual va dirigido el mensaje, para que el email pueda aportar valor, y así, satisfacer las necesidades y preferencias del cliente.



Segmentar la lista de contactos, para así clasificar a los usuarios en grupos determinados, y poder orientar las informaciones a compartir, según los intereses del segmento seleccionado.



Diseñar contenido atractivo, original y concreto, orientado al tipo de usuarios al que va destinado, y que origine interacción, para de esta manera fomentar el compromiso y la lealtad con la marca, lo cual podrá convertir a los suscriptores en clientes permanentes y satisfechos.



Utilizar las plantillas precargadas listas para editar que ofrecen las plataformas de envío, para simplificar el trabajo y obtener mejores resultados.



Proporcionar siempre información relevante que pueda captar la atención de los usuarios, lo cual permitirá obtener leads y nuevos suscriptores. Para ello puedes incluir formularios de registro en los emails, así como pop-ups que capten la atención y las preferencias del usuario. Enviar emails de prueba que permitan comprobar los datos e intereses de los usuarios. Analizar los resultados obtenidos a través de las herramientas que monitorizan las estadísticas de los envíos, con la finalidad de realizar ajustes en caso de ser necesario y optimizar de esta manera la eficacia. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el envío de emails masivos? Existen 4 aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta al enviar correo masivo de manera exitosa, tales como: Diseña emails que permitan captar leads o nuevos suscriptores. Para ello debes tener formularios para los clientes, ofreciendo para ello algún beneficio que resulte de interés para el usuario.

Prepara y redacta el contenido a enviar, incluyendo un asunto persuasivo y atractivo, lo cual permitirá obtener una mayor tasa de apertura. Además de campos personalizados, imágenes, fotos, gifs o vídeos, así como diversos enlaces y redes sociales, incluso una llamada a la acción.

Segmenta el envío, para ello debes clasificar los leads obtenidos, en un grupo o categoría que permita identificar a qué target pertenece, según los intereses y necesidades. Todo esto con la finalidad de elegir, al momento de realizar el envío masivo de correo, a qué tipo de público está dirigida la campaña de email marketing. Verifica los datos y contenido redactado, siguiendo estas recomendaciones: Revisa con detenimiento el asunto del mensaje, así como el contenido del mismo, para poder determinar si todos los elementos necesarios están presentes en el lugar indicado, y que los enlaces no contengan errores ni transfieran a otros lugares que no sean los esperados.

Realiza envíos de prueba, para ello puedes apoyarte en las plataformas de email marketing, ya que ofrecen la oportunidad de hacer test que permiten verificar el resultado final de la campaña. Lo ideal consiste en el envío de publicidad para observar el email con detalle en su conjunto, una vez ya terminado.

Programa y envía cuando lo desees. Para ello solo debes seleccionar la hora y fecha elegida, y la plataforma realizará el envío de manera automática y al instante. Recomendaciones a seguir para el envío masivo de correos electrónicos Algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta para el envío de correos electrónicos con éxito, son las siguientes: Sé prudente con la personalización de los campos, basta con hacer mención una o dos veces máximo.

Verifica que las palabras tengan relación con los campos personalizados, como por ejemplo, el género y el nombre deben tener congruencia.

Apunta o toma nota acerca de la clasificación de cada grupo y campo personalizado, para no presentar confusiones al gestionar cantidades considerables de usuarios y grupos.

Cuidado con las imágenes, ya que algunos proveedores de correo no las gestionan, por lo que no se llegan a visualizar. Si no resultan imprescindibles, no las agregues.

Evita adjuntar archivos pesados, lo recomendable es colocar un enlace que permita la descarga desde plataformas como Dropbox o Drive.

Destaca los campos que sean pertinentes, tales como los enlaces, contenidos relevantes y llamadas a la acción.

Equilibra el asunto del mensaje, evita el uso de los signos de exclamación y las mayúsculas, para no ser dirigido automáticamente a la carpeta de spam.

El contenido debe ser ligero, agradable y fluido, para poder permitir al usuario llegar al final del mensaje y que no descarte el correo de inicio. Hoy en día, realizar campañas de email marketing efectivas ya es posible, con tan solo tener en cuenta algunos pasos y recomendaciones importantes, puedes diseñar y enviar mailings efectivos que permiten desarrollar engagement, obtener leads, y sobre todo, conseguir ventas, sin mayores esfuerzos, ni pérdidas de tiempo y dinero.