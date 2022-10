Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Martínez Labella cree que al Gobierno y al PSOE le fallan las matemáticas con el AVE viernes 07 de octubre de 2022 , 16:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La portavoz municipal cuestiona el cumplimiento del cronograma atendiendo simplemente a la previsión de ejecución – tres años - de la segunda fase del soterramiento noticiasdealmeria.com La portavoz municipal del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha manifestado que la inversión anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para Almería en 2023 pone una vez más en entredicho el cumplimiento de los compromisos para la llegada del AVE en 2026. “En los plazo del AVE, al gobierno y al Psoe les fallan las matemáticas. Para todos el mundo, dos más dos son cuatro, menos para los socialistas”, ha explicado Martínez Labella, preguntada hoy por la inclusión en los presupuestos del Gobierno la fecha de 2027 como fin de proyecto. “La fecha para la conclusión de las obras que han señalado para 2026 siempre nos ha parecido muy aventurada. Cuanto antes lo tengamos, mejor para todos los almerienses, pero, al final, dos mas dos suman cuatro”, ha expresado Martínez Labella sobre el cumplimiento de unos plazos de ejecución “que son los que son. Si tenemos en cuenta, simplemente, que para que llegue el AVE a Almería tiene que ejecutarse la segunda fase del soterramiento, en esa obra hablamos de un plazo de ejecución en torno a los 36 meses. Algo falla porque en matemáticas dos más dos no son tres, como alguno quiere hacernos creer”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.