Deportes Descubre los principales candidatos para ganar la Eurocopa martes 15 de junio de 2021 , 07:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Eurocopa comenzará dentro de solo unas semanas, y las principales selecciones del continente están empezando a calentar motores para tratar de hacerse con el cetro de campeón. Cabe recordar que, originalmente, esta Eurocopa estaba prevista que se disputara en 2020, así que la actual campeona Portugal ha podido ostentar el centro durante un año más gracias a esta dilación. La expectativa crece en torno al torneo, y las mejores apuestas deportivas en España ya tienen claro cuáles son las selecciones que pueden salir como campeonas en este 2021. ¿Tienes claro cuál es la tuya? Estas son las principales candidatas. 1. Francia Todos los ojos están puestos en Francia, que no solo es la vigente campeona del mundo, sino que logró el cetro mundial con una constelación de estrellas de extraordinaria juventud. Mbappé, Griezmann y Dembélé pueden formar un tridente demoledor en ataque por detrás de Karim Benzema, mientras que en defensa titanes como Koundé, Lenglet, Varane y Zouma se encargarán de que Hugo Lloris no sufra en la portería. En el mediocampo, un nombre destaca por encima de todos: el reciente campeón europeo N’Golo Kanté. ¿Hay alguien que pueda oponerse al arrollador equipo de Deschamps? 2. Alemania Que nadie dé por muertos a los alemanes. No solo ganaron el anterior mundial, sino que además son una auténtica apisonadora y una máquina de fútbol total. Con Neuer en la portería y figuras como Hummels y Emre Can en defensa, Alemania ha renovado parcialmente un equipo ganador que en punta seguirá contando con un ariete histórico como Thomas Müller y con la savia nueva de Timo Werner, que viene de levantar la Champions con el Chelsea. ¿Será capaz Alemania de levantar el trofeo frente a la favorita Francia? 3. España Pese a que hace tiempo que España perdió el nivel que había logrado en la época gloriosa del Barça de Guardiola, cuando ganó dos Eurocopas y un Mundial de la mano de los Xavi, Iniesta, Busquets y compañía, Luis Enrique está logrando formar un equipo competitivo y con muchísima hambre capaz de competir por todo lo que se le ponga por delante. Con De Gea en la portería y una defensa que combina juventud y veteranía en las figuras de Eric García, Aymeric Laporte, César Azpilicueta y un Jordi Alba recuperado para la causa, Luis Enrique tratará de imponer su estilo con un centro del campo de toque compuesto por Busquets, Rodri, Thiago y un incombustible Koke. Arriba, la pólvora de Morata y el músculo de Adama. ¿Será suficiente para traer la Eurocopa de vuelta a casa? 4. Portugal Que nadie dé por muerta a Portugal. Portugal tiene dos grandes razones de peso para considerarse entre las favoritas. Razón número 1: es la vigente campeona. Se nos ha olvidado a todos, pero Portugal conquistó Europa por sorpresa hace apenas cinco años, cuando se impuso a todas las favoritas para levantar el centro continental. Razón número 2: Cristiano Ronaldo. El todavía jugador de la Juventus puede que no esté en su mejor momento, pero, pese a todo, ha marcado 35 goles esta temporada y es el auténtico líder de su país. Por todo esto, Portugal tiene muchas posibilidades de revalidar su título en 2021, algo que nadie logra desde que lo hiciera España entre 2008 y 2012. 5. Bélgica Sí, Bélgica. No, ni Italia ni Inglaterra. Entrenada por Roberto ‘Bob’ Martínez, entusiasta del fútbol de toque y de posesión, Bélgica cuenta con muchísimos números para salir triunfante en esta Eurocopa, después de haberse contado también entre las favoritas en el torneo anterior. Es cierto que Hazard está lejos de su mejor momento –definitivamente no le ha sentado bien su fichaje por el Madrid–, pero atención a estos nombres: Thibaut Curtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens y Jan Vertonghen. Juntos, todos estos jugadores forman un bloque compacto que sabe a lo que juega y que se dejará la piel sobre el campo para hacer de Bélgica una selección muy difícil de batir. ¿Tienes clara tu elección? Si tienes clara tu elección, puedes aprovechar para apostar y ver si tu criterio futbolístico te acompaña durante esta Eurocopa. Es cierto que hay otras selecciones que pueden dar la sorpresa, por ejemplo Italia, Inglaterra o Croacia, pero la mayoría de especialistas consideran que la Eurocopa se decidirá fundamentalmente en los partidos entre estas selecciones. ¿Tienes todo listo para cuando el balón comience a rodar? Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.