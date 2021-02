Sucesos Descubren a 20 inmigrantes ocultos en un barcos con dirección a Almería martes 02 de febrero de 2021 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La Guardia Civil ha descubierto y rescatado a 20 inmigrantes en el puerto de Melilla ocultos en lugares de riesgo en el interior de dos bateas lugar de muy difícil acceso y completamente opaco de la estructura que es remolcada por camiones a la península a bordo de los barcos de transporte con Málaga, Almería y Motril (Granada).



Según ha informado este martes un portavoz de la Comandancia de Melilla, el servicio ha sido realizado por los agentes del grupo de registro en la zona de seguridad del puerto, de las distintas bateas, camiones, contenedores y vehículos articulados, previos a su embarque en los buques. Una inspección policial que conste de un doble filtro, siendo el primero de ellos visual y el segundo, exhaustivo y meticuloso.



Así, según ha detallado el portavoz de la Guardia Civil, durante el registro visual realizado sobre dos bateas hallaron a un total de 19 personas ocultas en distintos lugares. Realizado ese primer registro, procedieron al segundo registro de una de las bateas, contando con el apoyo técnico del "detector de latidos del corazón", que por dos veces dio indicios de persona oculta en algún lugar, lo que conllevó a un exhaustivo registro, en aras a salvaguardar la integridad física de la persona que allí pudiera haberse ocultado.



La citada fuente ha destacado que el reconocimiento visual completo resultó negativo hasta que un detalle de interés policial conllevó a la localización de un doble fondo, bajo las transmisiones del vehículo, que "había sido tapado desde el exterior con una pieza de plástico duro, del mismo color que el entorno, lo que impedía ver la manipulación realizada, localizándose en su interior a una persona oculta, que fue auxiliada a salir".



Según el portavoz, "ese lugar constituía un riesgo cierto para la integridad física de esa persona, tanto por la proximidad de las transmisiones, gases y dificultad de aire y completamente opaco, en una travesía que dura más de seis horas".

