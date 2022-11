Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Desde Andalucía a Bruselas... sin amor Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por sábado 05 de noviembre de 2022 , 15:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Dedicado al Dr. Jesús Candel, Spiriman, inmortal aliento de nuestra lucha hasta la Hora de la Justicia final.

"Si me encuentro con una decepción, cuanto antes lo sepa, más vida tendré para superarla". Thomas Jefferson Al-Andalusía podría nutrirse de ese 'realismo mágico' vertebrador de la creación literaria del genial autor de Cien años de soledad. A Gabo le inspirarían, según reconoce en su biografía, los relatos universales de un mundo casi onírico que mezcla las narraciones de los viajeros de la Ruta de la Seda y la fantasía: Las mil y una noches. Sin embargo, hace largo tiempo que la Matria de san 'Isidoro' ('regalo de Isis') de Sevilla, Averroes y Maimónides, malvive acomplejada por el peso del inmenso Legado de nuestra Historia pentamilenaria. Por eso se ha vuelto inmune a la menor conciencia del ridículo, inasequible a la vergüenza.

No sorprenden así, por ejemplo, las tragaderas ante la imposición de la medida del tiempo hitleriana común en casi toda Europa, con un cambio de hora que nos hace tener la misma que Polonia, cuando nuestro huso horario debiera corresponder al del Reino Unido, Portugal, Canarias y el Magreb hasta Túnez, acorde con nuestra longitud hemisférica y el Meridiano de Greenwich. En Estrasburgo brilla la misma racionalidad que en Berghof, residencia alpina del führer... a Úrsula von der Leyen se le pone cada vez más cara de Eva Braun. Con este tiempo y clima bochornosos el presidente de la Comunidad autónoma andaluza, equivalente en extensión y número de habitantes a un Estado medio de Europa, encantado de haberse conocido, se tatúa públicamente en la muñeca el número de escaños conseguidos en el Parlamento local, feudatario de los designios de la partidocracia centralista. Debe creer que una mayoría absoluta, omitiendo la abultada abstención, le convierte en un chusco trasunto de Rey Sol boquerón, y basta con administrar la beneficencia, junto con el aparato propagandístico heredado del gusanato sociata, para que los santos inocentes de la plebe le aplaudan hasta con las orejas. En su narcisista Olimpo cañí la absorción de Bankia por Caixabank, un regalito de decenas de miles de millones de euros a Catalunya de los impuestos de todos, no le duele lo más mínimo... ¿no teníamos las mismas competencias? El enaltecimiento de la tauromaquia y la caza le preocupan mucho más que el crónico paro, la emigración y un envejecimiento poblacional de proporciones bíblicas. Pretende impulsar la educación financiera a los chavales desde la escuela: por qué Valencia o Bilbao disponen del instrumento mercantil de una Bolsa de Valores, y Sevilla o Málaga se han quedado para poco más que para procesionar y contar chistes nadie se lo explica, excepto Moncloa y sus obscenas componendas. El director general de tráfico, Pere Navarro, insta a sacar los camiones de las carreteras y, a la vez, las conexiones ferroviarias Bobadilla-Algeciras (cuarto puerto mayor de Europa) y el Corredor mediterráneo hasta Almería refulgen por su ausencia, con total desaprensión del feliz señorito de San Telmo. Mucho querer retirar vehículos de más de veinte años del centro de las ciudades, que han pasado el test de emisión de humos en las ITVs, sin aclararnos que el coste ecológico de eliminar ese parque móvil para chatarra será mucho más oneroso. El trampantojo del subterfugio de 'combatir el cambio climático' podría justificar cualquier arbitrario 'diktat' de hediondos fascistillas de medialeche con carguito. Dicen estar desbordados por problemas de seguridad, pero la Autonomía en Euskadi y la nación de Tarradellas, entre funciones laborales de uniforme directas e indirectas allí ofrecen decenas de miles de puestos de trabajo, y en Andalucía cero patatero. Es la diferencia que hay entre el estatus de un ertzaintza o mosso d'esquadra... y habernos dejado, despojados de ese cometido constitucional, para mozos de cuadra. Y el Agrocidio que no se note mucho, cuando sin pastoreo y ganado desbrozando material combustible, y sin campesinado gestionando y limpiando el monte, no habrá quien pueda contener los incendios y la consecuente desertificación. Y todos esos politicuchos indecentes, gretos campeones del cambiazo climático, en el lugar con más horas de sol de toda Europa continental, encima se encargan de que el decisivo impulso a la energía solar se demore década tras década. Hay que opositar a la futura puerta giratoria en Endesa o Iberdrola. Por estos lares lo que debe preocuparnos es el timo de la 'agenda veinte - treinta', mejor conocida como agenda vente y trinca. Promesas ilusorias de una Arcadia 'verde' que nunca llega, donde estaremos contentos cual hobbits nudistas, posponiéndose una y otra vez la ficticia era de Acuario de los pardillos, amantes de unicornios rosas. Mientras tanto, al arrimo de las regulaciones, las prohibiciones, insuflándonos por los media miedos catastrofistas infundados, promesas vanas y alquilando políticos complacientes, el Gran Capital globalista de cuatro espabilados no para de engrosar ceros en sus finanzas (de mis deberes hablan, mamita, de mis derechos no). Entendemos que la contaminación preocupe en Madrid, Barcelona, Bilbao o en el entorno de los macrocomplejos fabriles de la Cuenca del Ruhr... pero ¿importar ajenas preocupaciones de los amos septentrionales, al rebufo de Washington, cuando Andalucía rivaliza en parámetros de industrialización con Etiopía? ¿Agenda eco-feminista condenando al Campo y con la mayor esterilidad y frigidez femeninas que ha conocido la historia de la Humanidad? ¿'Transición energética' por la fuerza de la ingeniería social de los programas tecnócratas urbanitas, compinchados con aburridos docentes de medio pelo, y desde arriba? Úrsula von der Leyen, como la Úrsula de Cien años de soledad, se dispone a morir ciega. Desalmada y ruin le importa muy poco el subdesarrollo, la postración y la miseria del Pueblo andaluz. Justo como al equipo de gobierno de Sánchez en Madrid y a su presidente tragalotodo en la Colonia-'sur', su virrey de opereta españolista Moreno en Sevilla. Politicastros del pesebre, enemigos de Andalucía, los Pueblos y toda la Humanidad, no estorbad ni un minuto más nuestro desarrollo con vuestras pamemas e ineptitud. Ojalá las fuerzas de la vida retornen a Al-Andalusía, con el vigor comercial y la pasión por la sabiduría de antaño. ¡Por Al-Andalusía independiente, democrática, con una administración laica y republicana, venceremos! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía 297 artículos http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)