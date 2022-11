Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El XVIII Congreso de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados advierte a jóvenes y mujeres solas sábado 05 de noviembre de 2022 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha elogiado la “impagable” labor que presta el colectivo El Ayuntamiento de Almería ha querido mostrar con su presencia el apoyo municipal a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA), que ha celebrado su decimooctavo congreso provincial, durante el que se conmemora también el XXXVIII Aniversario de la asociación, así como el XX Encuentro Andaluz de alcohólicos rehabilitados y sus familiares. Tras el acto inaugural, en el que ha participado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, la asociación ha entregado una serie de reconocimientos y homenajes a aquellos miembros que han participado de forma activa en la asociación. Laynez ha destacado “la importantísima e impagable labor que presta la Asociación a enfermos y familiares, ofreciendo a día de hoy terapia de rehabilitación a unas 150 personas al mes, entre adictos y familiares. Felicidades por ese encomiable trabajo que realizáis y que ha permitido atender a más de 10.000 personas en todos estos años, con un altísimo porcentaje de rehabilitación”. La concejala ha hecho hincapié especialmente en la necesidad de informar sobre los peligros del alcohol “a todos los segmentos de la población, pero especialmente a los más jóvenes, entre los que el consumo abusivo del alcohol es alarmante, y a mujeres solas, pero con hijos y cargas familiares y sin recursos económicos. En ese camino, siempre podréis contar con el Ayuntamiento de Almería”, ha concluido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

