Desierta la licitación del contrato para gestionar la biblioteca municipal

jueves 21 de octubre de 2021 , 15:28h





El Ayuntamiento de Almería ha declarado finalmente desierta la licitación para la adjudicación del contrato mixto de suministros y servicios para la atención a las personas usuarias para el acceso a los documentos, la dinamización cultural, así como el mantenimiento de la colección y las instalaciones de la red de bibliotecas públicas municipales de Almería que fue sacado a concurso público en diciembre de 2019 y que, tras una primera adjudicación, se vio obligado a anular.



La decisión de la mesa de contratación, refrendada ya en la junta de gobierno local, se adopta al considerar que la única de tres empresas que aún podía optar a la adjudicación del contrato --Serral, organización y gestión de archivos y bibliotecas--, no pudo acreditar suficientemente su solvencia económica, financiera y técnica en base a los documentos aportados, según consta en la resolución recogida por Europa Press.



Fuentes municipales han señalado que próximamente se iniciará otro procedimiento administrativo encaminado a la prestación de los servicios, de modo que desde el Área de Cultura se ha garantizado que "mientras tanto el servicio se va a seguir prestando con normalidad".



La junta de gobierno ha optado por declarar desierto un contrato que salió a concurso público por 739.222 euros para un periodo de 12 meses que debía abarcar la prestación de servicios en 2020 y parte de 2021, al haberse descartado en distintas fases del proceso a las tres empresas candidatas a hacerse con contrato cuyo valor estimado asciende al 1.847.372,28 euros, según las cifras del Ayuntamiento.



Ya en noviembre del pasado año en Ayuntamiento se vio obligado a anular la adjudicación inicial del contrato que fue otorgado entonces a la empresa Códice Gestión por 709.089,26 euros y por periodo de un año prorrogable por otros tres conforme a la resolución emitida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía que estimaba el recurso planteado por la empresa Serral, que quedó segunda en el concurso.



La resolución del tribunal administrativo compartía entonces las alegaciones planteadas por la recurrente al entender que el concurso se adjudicó a la empresa a pesar de que su oferta contaba con "errores manifiestos" que constituían "causa de exclusión" directa. En concreto, la eventual adjudicataria se excedió en la oferta económica planteada para varios conceptos, como la reparación y mantenimiento del edificio o el mantenimiento de equipos informáticos, entre otros razonamientos.



El Ayuntamiento, que trató de ejecutar la adjudicación antes de que se resolviera el litigio, defendió la legalidad de la oferta para poner en marcha al cien por cien de todos los servicios de la nueva Biblioteca Central 'José María Artero', inaugurada oficialmente en enero de 2020 y en uso desde el mismo mes de 2019. Para el Consistorio, la oferta reunía "los requisitos de solvencia técnica exigidos para la participar en la contratación de la licitación".



El contrato, cuya licitación finalizó en enero de 2020, suponía según el equipo de gobierno la puesta en marcha de la totalidad de los servicios que puede ofertar a los usuarios la nueva biblioteca municipal a través de la creación de unos 20 puestos de trabajo --12 bibliotecarios y ocho informáticos-- a través de una entidad externa.

También se incluía en el contrato los servicios de organización y dinamización de actividades culturales, servicios que se extenderían al resto de bibliotecas municipales o salas de lectura.



Estos servicios de extensión bibliotecaria se distribuían en la organización de talleres, la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra en el Anfiteatro de la Avenida Federico García Lorca; la conmemoración del Día Internacional del libro infantil; del Día Mundial del Libro o la conmemoración del Día de la Biblioteca. Del mismo modo en este apartado se incluye la organización de 150 talleres y cuenta cuentos que tendrán como escenario la Biblioteca Central 'José María Artero'.



Otro apartado importante contemplado en esta contratación era la adquisición de fondos bibliográficos, por un importe aproximado de 70.000 euros. Con ellos se pretendía la dotación de fondos bibliográficos, suscripciones a publicaciones periódicas, así como de otros materiales como DVD y CD para las bibliotecas de La Chanca, Los Ángeles, El Alquián o Cabo de Gata, además de los fondos en papel, colecciones digitales y otros materiales que se seguirán incorporando a la nueva Biblioteca Central.



La empresa adjudicataria sería además la encargada del mantenimiento integral de las instalaciones, aspecto que incluye el mantenimiento de ascensores, equipos de climatización, contra incendios y alarmas; el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones de las Bibliotecas en todo lo referente a trabajos de carpintería madera y metálica, fontanería, electricidad, albañilería y pintura, además de cristalería.



La labor de mantenimiento se extienda también a la dotación de medios que se ha incorporado a la nueva biblioteca: ordenadores, 30 tabletas, cinco impresoras, dos escáneres, 61 ordenadores portátiles, diez arduinos, dos videoconsolas, dos impresoras multifunción y dos impresoras térmicas para emisión de tickets, incluyendo la adquisición de piezas, y materiales de sustitución para mantenimiento general y equipamiento informático.

