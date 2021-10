Economía Incoal ejecutará por tres millones de euros la nueva sede policial del Puerto jueves 21 de octubre de 2021 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, y el gerente de Instalaciones y Construcciones Almería SLU (Incoal), Pedro Luis Martínez Rubio, han firmado el contrato por el que la empresa almeriense realizará las obras de construcción del nuevo edificio que albergará las dependencias de las fuerzas de seguridad que operan en el Puerto de Almería, así como las de otros servicios de la Comunidad Portuaria.



Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, suponen una inversión de 3.032.874 euros, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en una nota, en la que precisa que las obras estarán listas para la primavera de 2023. El proyecto se enmarca en el Plan de Empresa 2020-2024 de la APA, aprobado por Puertos del Estado.



Caicedo ha recordado que la construcción de la nueva sede de las fuerzas de seguridad que operan en el Puerto fue el primer compromiso que adquirió nada más acceder a la presidencia de la APA, en marzo de 2019, y ha destacado la importancia del nuevo edificio, "ya que dotará a los cuerpos policiales de unas instalaciones más operativas y mejor dotadas, que mejorarán la coordinación y la efectividad".



La nueva sede se levantará en la explanada del Muelle de Ribera, entre la zona no restringida y la zona restringida del Puerto de Almería, en el lugar donde se encuentra el antiguo edificio del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF), que será demolido.



El edificio tendrá casi 3.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas y semisótano, con capacidad para asumir el incremento futuro de las plantillas policiales. El edificio tendrá tres compartimentos: uno para la Guardia Civil, otro para la Policía Nacional, y otro para la Policía Portuaria. Asimismo, se prevé la construcción de un módulo aislado de perreras para las unidades caninas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El módulo estará en el entorno del nuevo edificio policial.



Una vez que se construya la nueva sede policial y las fuerzas de seguridad dejen las dependencias que ocupan en la Estación Marítima, el espacio que quede libre se destinará a la creación de un nuevo acceso para los pasajeros, mucho más amplio, por la fachada contigua al parking. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

