Desmantelada la banda de aluniceros más activa de Andalucía viernes 18 de febrero de 2022 , 10:43h A los investigados se les relaciona con más de 50 robos, cometidos en menos de tres meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Almería y Ciudad Real

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han desmantelado en Dos Hermanas (Sevilla) la banda de aluniceros más activa de Andalucía. A los investigados se les relaciona con más de 50 robos, cometidos en menos de 3 meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Almería y Ciudad Real. Los agentes han detenido a los siete integrantes de una organización criminal con intensa actividad delictiva, que llegó a desvalijar hasta seis comercios en una misma noche. Se han recuperado más de 30 vehículos -la mayoría de alta gama- empleados para cometer alunizajes a gran escala. Además, el valor de los efectos sustraídos supera el millón de euros. La investigación se inició a principios del mes de noviembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de 10 vehículos de alta gama en un establecimiento de compraventa de la localidad sevillana de Bormujos. Tras las primeras indagaciones, los agentes constataron la relación existente entre el robo de los vehículos de gran cilindrada y los asaltos producidos a los establecimientos y naves industriales. En ellos sustraían multitud de productos de alto valor, especialmente bicicletas y motocicletas de alta gama, para su posterior distribución ilícita en el mercado. Intensa actividad delictiva Con el avance de la investigación, los agentes comprobaron que detrás de la sustracción de los vehículos se encontraba el entramado delictivo formado por los ahora detenidos, los cuales utilizaban dichos vehículos para asaltar los establecimientos previamente elegidos como objetivos por la banda. Los automóviles eran estacionados en la vía pública con placas de matrículas falsificadas, donde se mantenían “enfriando” hasta ser utilizados. Otra parte de los vehículos sustraídos eran ofrecidos como medio de pago a otras organizaciones criminales para diversos fines delictivos. Además, quedó evidenciada la intensa actividad delictiva de la organización, que llegó a desvalijar hasta seis comercios en una misma noche. Finalmente, los agentes han detenido a siete personas, desmantelando por completo la banda de aluniceros más activa de Andalucía. Asimismo, realizaron siete registros en los que intervinieron dos vehículos, una motocicleta, dos bicicletas de alta gama –valoradas en más de 4.000 euros cada una-, material pirotécnico empleado en los robos con fuerza y gran cantidad de anabolizantes, entre otros efectos. Entre los arrestados se encuentra el líder de la banda, responsable de coordinar todos los asaltos y de mantener la disciplina interna del grupo, cuya última finalidad no era otra que la de introducir los efectos sustraídos en el mercado ilícito. Por otra parte, los investigadores han esclarecido más de 50 robos con fuerza cometidos, en menos de tres meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Almería y Ciudad Real. Además, se han recuperado 30 vehículos de alta gama. El valor de los efectos sustraídos supera el millón de euros. Los detenidos han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para cuatro de ellos y quedando en libertad con cargos el resto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

