Deportes El CBM Carboneras Bahía de Almería Cantera Sur y ARS Palma del Río abren el sábado viernes 18 de febrero de 2022 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A las 18 horas en el Pabellón Municipal carbonero, y antes que el equipo sénior de Primera Nacional, el juvenil azulino juega la vuelta de cuartos de final con cuatro goles de renta La tarde-noche de este sábado promete emociones fuertes con la celebración del partido entre el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería y BM Caserío de Ciudad Real, en la Primera División Nacional, aunque antes el CBM Carboneras Bahía de Almería Cantera Sur inaugura la doble fiesta en el Pabellón Municipal de la localidad levantina. Porque a las 18 horas, sobre el parqué carbonero tiene lugar el duelo de vuelta de los cuartos de final de la División de Honor de Juvenil, en el que el combinado azulino recibe a Academia Millenium ARS Palma del Río después después de imponerse por 31-35 en la ida, la cual, se disputó el pasado sábado en el histórico Pabellón El Pandero. Fue un encuentro en el que la igualdad inicial acabó con el 2-6 a los 10 minutos, creciendo la ventaja almeriense a cinco tantos pero los cordobeses remontaron a pocos minutos de llegar al descanso, recuperando los visitantes el mando, 17-19, y el intercambio anotador de la segunda mitad duró hasta el 25-27 del minuto 43. Viéndose tres y seis goles arriba en el resto del compromiso, el equipo canterano-sureño selló un triunfo que le acerca un poco más a las semifinales, si bien quedan por delante otros 60 minutos en los que los palmeños van a luchar para voltear esos cuatro tantos y la eliminatoria, recordando que en la liga regular acabaron terceros del Grupo B, mientras que el cuadro carbonero-capitalino-ejidense lideró el Grupo C. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

