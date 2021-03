Sucesos Desmantelado un laboratorio con 10 kilos de speed y más de 2.000 pastillas de éxtasis miércoles 17 de marzo de 2021 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hay una pareja detenida por los delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas prohibidas, uno de los cuáles ha ingresado en prisión



Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Almería un laboratorio y a la vez punto de venta de drogas a mediana escala, oculto en el interior de la vivienda de la pareja arrestada. La vivienda unifamiliar adosada se situaba en la avenida del Mediterráneo de la capital, dónde sus moradores además de para las finalidades ilícitas, le daban el uso de vivienda habitual. Las vigilancias policiales a las que los detenidos fueron sometidos, demostraron como su único medio de vida era el cultivo, adulteración y posterior venta de una amplia variedad de sustancias estupefacientes. La investigación policial concluyó con la entrada y registro en la vivienda, dónde la Policía Nacional halló un laboratorio clandestino para el corte y adulteración de drogas sintéticas como cristal o speed, junto con un almacén para la venta de otras drogas como cocaína, hachís o marihuana. Durante el registro, los agentes procedieron al decomiso de 58 plantas de marihuana; 1.6 kilogramos de hachis; 10 kilogramos de sulfato de anfetamina -speed-; 2.073 pastillas de éxtasis; 66 gramos de cocaína; 44 gramos de metanfetamina de cristal -cristal-; 8 kilogramos de sustancias de corte como lactosa, cafeína y metanol; 1.995 euros en efectivo y tres defensas eléctricas entre otros. La operación policial se ha saldado con la desmantelación de este laboratorio y a la vez supermercado de la droga, junto con el arresto de dos personas, un hombre y su pareja ambos de 38 años de edad, acusados de los delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas prohibidas. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Almeria en funciones de guardia, quien ha ordenado el ingreso en prisión del varón, que además ya contaba con antecedentes policiales por un delito de similar naturaleza. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

