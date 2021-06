Sucesos Desmantelan dos plantaciones de marihuana en sendas viviendas del Barrio de San Vicente martes 01 de junio de 2021 , 09:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cuatro personas que cultivaban marihuana en el interior de sus viviendas situadas en el Barrio de San Vicente. Están acusados de un delito contra la salud pública , defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. En un nuevo golpe contra el cultivo indoor de marihuana en la provincia de Almería, los agentes de la Comisaría Provincial de Almería han detenido a cuatro personas tras realizar dos registros en dos domicilios ubicados en la carretera de Alquian a Viator, donde se localizaron 556 plantas de marihuana, 2.422 gramos de hachís, 232 gramos de polen de hachís, 331 gramos de cogollos de marihuana, 68 lámparas, 69 transformadores y 14 ventiladores. Además en el registro fueron encontradas varias armas de fuego y munición, una escopeta recortada del calibre 12 mm, una pistola detonadora de la marca EKOL SPECIAL del calibre 9 mm parabellum, 10 cartuchos detonadores del calibre 9 mm, y dos cartuchos de escopeta del calibre 12mm. Los agentes comprobaron que la escopeta había sido robada en el domicilio de su propietario en el año 2010, y que ésta había sido manipulada con posterioridad, siendo recortados tanto el cañón como la culata, convirtiéndola en un arma prohibida. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería en funciones de guardia, acusados de un delito contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, decretando el ingreso en prisión de dos de ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

