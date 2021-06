Sucesos Detenido por tener 200 plantas de marihuana indoor en Berja martes 01 de junio de 2021 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tras el desarrollo de la investigación se detiene al responsable del cultivo por delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.







Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, han procedido a la detención de una persona como responsable de un cultivo de marihuana indoor y delito de defraudación de fluido eléctrico en Berja (Almería).



Esta actuación está dentro del marco de las actividades en la lucha contra la delincuencia, que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el poniente de la provincia.



La actuación de los agentes se inicia cuando a través las labores de información desarrolladas por los agentes y su análisis se determina la existencia de un cultivo de marihuana indoor de grandes dimensiones en una vivienda en Berja.



En los alrededores de la vivienda se percibe un intenso olor a marihuana y se percibe el funcionamiento continuo de la instalación eléctrica que da soporte al cultivo.



Tras la entrada autorizada por la autoridad judicial se inspecciona la vivienda encontrando en el interior 200 plantas de marihuana.



Además, los agentes de la Guardia Civil intervienen 19 Lámparas de 600 w, 19 Balastros, 19 Reflectores, 2 Filtros de Carbono, una escopeta de aire comprimido y numerosos fertilizantes y productos destinados a maximizar el rendimiento de la plantación.



Dado que en el momento de la inspección el responsable del cultivo no se encuentra en la vivienda la investigación se mantiene abierta hasta su posterior localización y detención.



De igual modo, y con la colaboración de los técnicos de Endesa, se localiza y neutraliza un enganche ilegal a la red eléctrica, comprobándose un consumo muy superior de fluido.



Por todo lo anterior, se detiene a una persona por delitos contra la salud pública (cultivo de marihuana) y defraudación de fluido eléctrico e hídrico.



