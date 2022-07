Sucesos Desmantelan una red de producción de marihuana con varias plantaciones viernes 08 de julio de 2022 , 10:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre los arrestados se encuentran un matrimonio y sus tres hijos, dos mujeres y un varón, quienes imponían las directrices Agentes de la Policía Nacional han puesto fin en Almería, a una organización dedicada al cultivo ilegal de marihuana en el interior de viviendas. La Operación Laura se ha saldado con el arresto de 10 personas, y la intervención de más de 1.800 plantas de marihuana. La información que manejaban los investigadores de la Comisaría de la Policía Nacional en Almería, les llevó hasta dos cortijos, uno en Viator y otro en Gérgal, dónde se estaba cultivando de manera ilegal marihuana. Las vigilancias sobre los investigados desvelaron un edificio de propiedad municipal, y ocupado por la organización desmantelada, situado en el barrio del Quemadero de Almería, dónde también había indicios suficientes para afirmar que en el interior de dos de sus viviendas, se estaba llevando a cabo un cultivo indoor de marihuana. El avance de la investigación puso de manifiesto como un matrimonio y sus tres hijos, dos mujeres de 24 y 20 años de edad y un varón de 22 años, eran quienes regentaban el negocio, y estaban pendientes en todo momento de que el resto de los miembros del clan, cumpliesen sus directrices relativas al cuidado de las plantas, y la ocultación de la actividad ilícita. Durante los cinco registros que se llevaron a cabo de manera simultánea en el edificio de la calle Las Negras, y los cortijos de Gérgal y de la calle Granado en Viator, la Policía Nacional intervino 1.809 plantas de marihuana que arrojaron un peso de dos toneladas y doscientos kilos, 62 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, 80 focos, 73 bombillas, 10 filtros, 12 extractores, siete ventiladores, tres básculas de precisión, y 595 euros en efectivo Además fueron detenidas 10 personas, seis hombres y cuatro mujeres, con vínculos familiares cercanos entre ellos, y con antecedentes policiales anteriores por delitos de similar naturaleza, contra las personas y contra el patrimonio. Los arrestados han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería en funciones de guardia, acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La Operación Laura de la Policía Nacional en Almería, ha logrado desmantelar un importante centro de producción y distribución de marihuana, en la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.