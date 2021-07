Opinión Despacito y a compás Diego Cruz Más artículos de este autor Por lunes 12 de julio de 2021 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mantener viva la cultura en tiempos de pandemia ha sido una prioridad para el Ayuntamiento de Almería y hacerlo de forma segura, una obsesión. Son miles las familias que viven gracias al movimiento cultural y, con todas las precauciones del mundo, teníamos la obligación moral de mantenerlo a flote. Y ahora que poco a poco vamos retomando la normalidad seguimos ampliando el abanico de posibilidades culturales, como la celebración del 54 Festival Flamenco de Almería, que vuelve tras un año de ausencia con un gran cartel: una veintena de artistas, encabezados, cómo no, por nuestro guitarrista más internacional, Tomatito, y una docena de propuestas para llenar de arte cada rincón. Junto al Tomate, otros nombres propios destacados que actuarán en la Plaza Vieja son los de Arcángel, Antonio Reyes, Duquende, Ezequiel Benítez, Rocío Segura, Anabel Veloso o Antonio El Genial. Tampoco faltará el ciclo 'Plazeando' en varias plazas del Casco Histórico de la ciudad, como la recién estrenada Plaza Careaga, San Roque o, por primera vez, en el cerro de San Cristóbal; 'Tres a Compás', en la Alcazaba; la incorporación del Faro del Puerto como escenario, con el espectáculo del bailaor Eduardo Garrido, o un taller coreográfico a cargo de Javier Latorre, organizado por la asociación Indanza, que una vez más ha trabajado codo con codo en la elaboración del programa, y que se celebrará en la EMMA. Y es que podemos presumir de tener uno de los festivales flamencos más serios e importantes de España por su trayectoria, por el prestigio de las figuras del cartel, y también por el nivel del público almeriense, siempre tan respetuoso como exigente. La pandemia no nos lo ha puesto fácil, pero teníamos el reto de volver a celebrarlo, manteniendo el equilibrio entre salud y cultura. Tenemos mucha ilusión en este festival, no sólo por lo que supone a nivel artístico con esa mezcla de artistas de proyección nacional con la fuerza del talento joven almeriense, sino porque es también una oportunidad para seguir creando empleo, atraer turismo y dinamizar la actividad de hoteles, bares, restaurantes y comercios. Con responsabilidad y sentido común, podemos disfrutar de la cultura en la capital del flamenco durante el mes de julio y, si todo va bien, también en agosto con nuevas programaciones que iremos anunciando. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 14 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)