Sucesos Detendio robando en el interior de una vivienda en Níjar viernes 23 de abril de 2021 , 10:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Su intrusión activó la alarma y acudió la Guardia Civil que lo detuvo en la huída



La Guardia Civil de Almería, durante la mañana del pasado día 13 ha detenido a un varón de 19 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior vivienda, mediante escalo, en grado de tentativa, al ser sorprendido cuando trataba de huir escalando la valla de una vivienda de barriada de Campohermoso-Níjar (Almería).



Estas actuaciones están dentro del marco de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana, frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca del Levante Almeriense.



La detención del presunto autor es el resultado de la rápida actuación llevada a cabo por la Guardia Civil. Sobre las 13:30 horas del pasado día 13, los agentes reciben, de la Central Operativa de Servicios (C. O. S. – 062) de la Comandancia de la Guardia Civil, un aviso de alarma sobre un posible allanamiento de morada en una vivienda unifamiliar de la barriada de Campohermoso-Nijar (Almería).



De inmediato los agentes, que realizaban servicios de seguridad ciudadana, próximos al lugar de los hechos, sorprenden a un individuo que trata de escapar trepando por la parte interna de la valla de la vivienda y consigue saltar a la calle. Además, observan a otras dos personas que llaman la antención de los agentes señalando a este individuo.



Cuando el autor se percata de la presencia policial emprende la huida a la carrera pero, finalmente, es alcanzado por los agentes a escasos cien metros de la vivienda.



En el inicio de las indagaciones, los agentes proceden a identificar a las dos personas que les hicieron señas que les indicaban hacia el individuo que en ese momento estaba saltando la valla de la vivienda.



Estas dos personas resultan ser los moradores de la vivienda, que explican a los agentes que se habían ausentado un momento para realizar sus quehaceres cotidianos, dejando la alarma de la vivienda activa y que al regresar, sorprendieron al un individuo en en el interior del patio.



Posteriormente, una vez realizada la corerrespondiente inspección ocular en el lugar de los hechos y tras la denuncia presentada por el propietario de la misma, se procede a la detención del presunto autor de los hechos por un delito de robo con fuerza en interior vivienda mediante escalo en grado de tentativa.



