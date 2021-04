Opinión ¿Pero han traído algo bueno las primarias en el PSOE? Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 23 de abril de 2021 , 10:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A ver, de entrada, parece convincente que los partidos políticos den voz y voto a su militancia en decisiones tan importantes como la dirección de los mismos, o quienes deben encabezar las candidaturas electorales. Pero lo cierto es que, en la práctica, eso no reporta mejores resultados electorales, ni tampoco una dirección más acertada de la estrategia política, y sí deja al descubierto las fratricidas guerras intestinas. Los socialistas, que fueron quienes introdujeron el sistema cuando se perdieron en el laberinto de la sucesión de Felipe González, quisieron imponerlas a todos los partidos, y al final, ellos mismos comenzaron a hacerse trampas para esquivarlas y mantener la endogamia decisoria. La primera trampa fue la de excluir de la obligatoriedad a ciertas agrupaciones por su escasa militancia, luego la de excluir los lugares donde gobiernan… pero la más sonada quizá sea la de acabar con quien ha elegido la militancia, como le pasó al propio Pedro Sánchez… un desconocido que, como otro desconocido llamado José Luis Rodríguez Zapatero, por azares de la política, ganó la Secretaría General, pero en su caso, y por circunstancias que no vienen ahora al caso, acabó saliendo por la puerta de atrás de la Calle Ferraz… pera retornar triunfante pasando por encima de las cabezas de quienes creyeron haber cortado la suya. Es por eso que la batalla que se espera en Andalucía será cruenta, y los primeros lances ya han comenzado a materializarse en Almería, con la excusa –como siempre entre los políticos- de qué es mejor para la ciudadanía… y no, no lo hacen por la ciudadanía, ni tan siquiera por el partido, lo hacen por ellos, porque saben que en estas guerras raramente se hacen prisioneros. La Agrupación Municipal del PSOE de la capital, controlada por los “pedristas”, dirigida por un secretario de Estado, Fernando Martínez, y un senador, Indalecio Gutiérrez, ambos por tanto en las inmediaciones del presidente del Gobierno, solicita por escrito a la Ejecutiva provincial y a la regional (cuando aprenderán que Andalucía no es una región… ni que ignorasen lo que pone el Estatuto: Comunidad, Comunidad Autónoma, nacionalidad o incluso nación -¿qué otra cosa es una “realidad nacional”?-), que se hagan primarias ya para elegir la candidatura de las próximas elecciones autonómicas. Y no se cortan en explicar que debe hacerse cuanto antes para que haya tiempo de que los andaluces conozcan al “candidato”. Llama la atención dos cosas. La primera es que escriban “candidato” en la nota de prensa, y no “candidato o candidata”, con lo que a ellos les gusta este desdoblamiento de género, por lo que hace pensar que no tienen en mente a una candidata. La segunda cosa es que el “candidato” no es conocido, por lo que sumado una cosa y otra cosa, queda claro que a quien tienen enfilada es a Susana Díaz, en cuya defensa, también sin nombrarla, ha salido la Ejecutiva provincial, a cuyo frente está José Luis Sánchez Teruel, parlamentario andaluz, y como todos los que se sientan con él en Sevilla, afín a la socialista trianera, que pasará a los anales como la primera del partido que perdió el Gobierno autonómico. La batalla comenzó en el mismo momento en que Díaz, que era la niña bonita de los socialistas históricos, no logró hacerse con la secretaría general por dos ocasiones, y además perdió en Andalucía. ¿Sería oportuno que la candidatura socialista la encabezara otra vez ella, después de tener el peor resultado en cuatro décadas y no mostrar síntomas de recuperación? ¿entenderían los andaluces que con la que está cayendo, se meta el PSOE en primarias… a corazón abierto? ¿Renovar el mensaje, como piden los “pedristas”, es defender en Andalucía el pacto con los independentistas catalanes y vascos, con Podemos? ¿O tal vez la mejor decisión es seguir con el “susanismo”, al que tan fácil es sacarle los colores desde el Gobierno, recordándoles que todo lo que ahora exigen, tuvieron 40 años para hacerlo y no lo hicieron? Difícil… Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 718 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)