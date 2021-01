Sucesos Detenida por hacer falsos contratos de alquiler a inmigrantes viernes 29 de enero de 2021 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Cobraba entre 800 y 1000 euros para que así pudiesen optar a la documentación de residencia





Agentes de la Policía Nacional en Almería, en el marco de la "Operación Limón", han detenido a una mujer que simulaba contratos de alquiler y exigía un pago en concepto de reserva. Está acusada de los delitos de falsedad documental y estafa.



La investigación se inició el pasado mes de noviembre de 2020, cuando la Policía Nacional en Almería tuvo conocimiento de una estafa que afectaba a varios ciudadanos extranjeros. Éstos habían pagado importantes cantidades de dinero por el alquiler de una vivienda, de la que posteriormente nunca les entregaron las llaves.



Las gestiones de investigación culminaron con la identificación de una persona, la cual se venía dedicando a falsificar contratos de arrendamiento de viviendas en Campohermoso-Nijar, pertenecientes a otras personas, a las que sin conocimiento de éstas, utilizando sus datos de filiación y falsificando sus firmas, confeccionaba contratos de alquiler que proporcionaba a inmigrantes a los que les cobraba cantidades de entre 800 y 1200 euros, en concepto de reserva.



Las víctimas, diez ciudadanos extranjeros, manifestaron que necesitaban establecer un domicilio para poder realizar el empadronamiento y otros trámites, y acudieron a esta persona por referencias de otros compatriotas.





Inscripción en el padrón como requisito fundamental para acreditar la residencia



La inscripción en el padrón del Ayuntamiento correspondiente a la localidad donde reside el extranjero, suele ser necesario para poder optar a la residencia por arraigo, tener derecho a solicitar tarjeta de asistencia sanitaria, tener acceso a las prestaciones municipales y ayudas sociales, o para realizar la inscripción escolar de sus hijos.



La detenida de 58 años de edad, y que responde a las iniciales M.T.G.S. ha pasado a disposición judicial acusada de 10 delitos de falsedad documental y otros 10 delitos de estafa.

