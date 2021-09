Sucesos Detenida una mujer de 70 años por hacer llamadas al 112 con falsas emergencias martes 28 de septiembre de 2021 , 10:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Todas las llamadas están relacionadas con avisos de malos tratos y accidentes domésticos “falsos” en un mismo domicilio de Pechina

; La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, ha detenido Pechina (Almería) a una persona, de 70 años, como autora de un delito de desórdenes públicos tras realizar hasta 24 llamadas falsas a la central de emergencias del 112.



Esta ardua investigación comienza cuando tres personas denuncian ante la Guardia Civil de Almería, que una persona está realizando numerosas llamadas a los servicios de emergencia (112), lo que está ocasionando que estos se personen en su domicilio tras cada una de las llamadas.



La Guardia Civil realiza las gestiones necesarias para reunir un listado de todos los avisos realizados al servicio de emergencias durante las fechas descritas y relacionados con el domicilio de los denunciantes.



Los Agentes centran la investigación en una mujer que es reconocida sin lugar a dudas por los denunciantes a través de las grabaciones de las llamadas, de igual manera los agentes comprueban que el número de teléfono desde el que se realizan las llamadas corresponde a la misma persona. ;



Finalmente, como resultado de la investigación, se procede a la detención de una persona, de 70 años, como autora de un delito de desórdenes públicos en la localidad de Pechina (Almería)



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con la detenida, ; han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de Guardia Almería.



Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se recuerda que cualquier llamada falsa provoca el empleo incensario de recursos públicos y además, constituyen una infracción penal recogida en artículo 561 del código penal, castigado con penas de prisión de tres meses a un año o multas de tres a dieciocho meses.

