Detenido en Albox por matar al perro de un vecino de una patada en la cabeza miércoles 09 de junio de 2021 El autor de los hechos golpeó de forma intencionada al animal causándole la muerte en el acto

En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Albox (Almería) a una persona, varón de 40 años, como autor de un delito de maltrato animal, por haber ocasionado la muerte al perro de un vecino tras propinarle una fuerte patada en la cabeza. Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, relativa a la ordenación del territorio y a la protección de los animales y lucha contra su maltrato, en la provincia de Almería. La investigación se inició el pasado viernes cuando el propietario del animal denunció que había encontrado a su perro sin vida, con un fuerte traumatismo en la cabeza, en plena calle y a pocos metros de su vivienda. El dueño del perro había sido avisado por un vecino que además le ayudó a retirar al animal de la calle. Durante la investigación se averiguó que esta persona era el autor de los hechos. Los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Albox, iniciaron una investigación en la que obtuvieron las pruebas que implicaban de manera directa al detenido y con las que se pudo demostrar que éste había golpeado de forma intencionada al animal, sin titubear y acorralándole contra la pared. El detenido llevaba puestas unas botas de trabajo con las que pateó al perro en la cabeza, que quedó sin vida en el acto. Después abandonó el lugar mirando en todas las direcciones para asegurarse si alguien pudo verlo y comprobó que no quedaran restos de sangre en las botas. Minutos más tarde, el detenido decidió avisar al propietario del animal y comunicarle que alguien le había matado a su perro y le ayudó a retirarlo de la calle. Durante la investigación, los agentes averiguaron la identidad del autor y tras ser localizado y reconocer la autoría de los hechos, procedieron a su detención por un delito de maltrato animal lesiones graves. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado Instrucción en funciones de guardia de los de Almería. #yosipuedocontarlo Desde Guardia Civil se lleva a cabo una importante campaña de concienciación contra el maltrato y abandono animal, también a través de sus redes sociales, en las que mediante el hastag #yosipuedocontarlo se pretende concienciar a la ciudadanía de lo importante que es comunicar si algún animal se encuentra en estado de maltrato o abandono, denunciando los casos a través del teléfono 062 o en cualquier acuartelamiento de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

