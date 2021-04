Sucesos Detenido en Almería a un empresario alicantino por de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil miércoles 28 de abril de 2021 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La investigación se inicia a raíz de la denuncia por parte del responsable de un supermercado del municipio de Pulpí (Almería) al que reclaman 50.000 Euros por diferentes pedidos que nunca realizó.





La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Nucardo”, ha procedido a la detención en Vera (Almería) de un empresario Alicantino como autor de varios delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, tras realizar compras de Nueces y Anacardos a nombre de un supermercado de Pulpí (Almería) a dos empresas de Huesca y Tarragona.



La Guardia Civil de Almería inicia esta investigación tras la denuncia presentada por parte del responsable de un supermercado del municipio de Pulpí (Almería), en la que pone en conocimiento de los agentes que dos empresas, una de Huesca y otra de Tarragona, le reclaman casi 50.000 Euros en concepto de la compra de Nueces y Anacardos que nunca ha realizado.



Los agentes comienzan una gran labor investigativa en la que tras recabar toda la información posible, averiguan que el autor de los hechos utiliza hasta 8 empresas de transporte ubicadas en el Levante español para mover la mercancía adquirida en Huesca y Tarragona, y valiéndose de terceras personas (hombres paja) para realizar los pagos del transporte a través de cajeros bancarios para dificultar y eludir la acción policial.



Los agentes de la Guardia Civil de Almería tras seguir los pasos de estas empresas y la mercancía, logran identificar y localizar al responsable de los hechos en el municipio de Almoradí (Alicante), siendo este un empresario al que le constan 5 detenciones y que ha cumplido penas de prisión por 7 delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y estafas en todas sus formas.



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil de Almería, ha procedido a la detención en Vera (Almería) de un empresario Alicantino como autor de varios delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.



Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Decanato del Partido Judicial de Huercal-Overa (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.