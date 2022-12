Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido en Almería tras matar a su esposa en Florida (EEUU) viernes 02 de diciembre de 2022 , 12:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El mismo día del crimen llegó a anunciar sus intenciones a través de las redes sociales, e incluso envió un mensaje a la madre de la víctima indicando que su hija iba a morir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad almeriense de Roquetas de Mar a un fugitivo acusado de cometer un doble asesinato, uno de ellos en grado de tentativa, en el estado de Miami (Estados Unidos). La información sobre la posible presencia en España del fugitivo procedía de FAST EEUU, concretamente de US Marshals. Los hechos tuvieron lugar en junio del año 2021 en Miami-Dade, dónde disparó en varios ocasiones contra su expareja y la pareja actual de la mujer. A lo largo de dicho día, y una vez planificada su acción, estuvo enviando mensajes amenazantes a través de las redes sociales, advirtiéndole sobre sus acciones. Varios días después, la mujer fallecía como consecuencia de las heridas mientras que el varón pudo sobrevivir. Detenido en Roquetas de Mar Una vez conocida la información de que el detenido podía encontrarse en España, gracias a los datos aportados por US Marshals, los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos iniciaron la correspondiente investigación ubicando la presencia de este fugitivo en la localidad de Ciudad Real, dónde el detenido pretendía fijar su residencia con su actual pareja y había estado involucrado en diversos altercados nocturnos relacionados con el ocio nocturno. Tras resultar infructuosa la búsqueda en la ciudad castellano manchega, la investigación apuntó en ese momento a la provincia de Almería, donde finalmente fue localizado y detenido en la localidad de Roquetas de Mar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

