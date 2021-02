Sucesos Detenido en El Ejido un "perista" que agredió a un policía miércoles 10 de febrero de 2021 , 10:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El detenido se enfrenta a los delitos de receptación y atentado a agente de la autoridad, quien ya ha ingresado en prisión por estos hechos



Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido a un hombre que intentó vender una cadena de oro, la cuál había sido robada días atrás en un domicilio de la ciudad.



El pasado día 9 de diciembre se producía un robo en una vivienda de El Ejido, en la cual los ladrones se apoderaron de diversas joyas. La Policía Nacional se centró entonces en seguir la pista de los objetos robados, para evitar que los mismos pudiesen ser empeñados y con ello hacer desaparecer su rastro.



La investigación llevó a los agentes hasta una joyería de la ciudad, que además es establecimiento de compra de oro. Allí presenciaron como una persona en actitud sospechosa accedía al interior de la misma, y tras permanecer escasos minutos en su interior, abandonaba el lugar.



Los agentes de la Comisaría de El Ejido procedieron a dar el alto al sospechoso, quien en una actitud esquiva intentó darse a la fuga sin éxito. Sin embargo, empleó su fuerza para evitar el arresto, causando lesiones a los agentes.



Durante el cacheo que se le practicó, la Policía Nacional halló en el interior de una de sus zapatillas una cadena de oro, la cuál había sido denunciada como sustraída en el interior de una vivienda de El Ejido días atrás.



El detenido de 26 años de edad, y que responde a las iniciales de O.C, ha ingresado en prisión por orden judicial, acusado de los delitos de atentado a agente de la autoridad, y receptación.





P.O.F. Oro de la Policía Nacional Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido a un hombre que intentó vender una cadena de oro, la cuál había sido robada días atrás en un domicilio de la ciudad.El pasado día 9 de diciembre se producía un robo en una vivienda de El Ejido, en la cual los ladrones se apoderaron de diversas joyas. La Policía Nacional se centró entonces en seguir la pista de los objetos robados, para evitar que los mismos pudiesen ser empeñados y con ello hacer desaparecer su rastro.La investigación llevó a los agentes hasta una joyería de la ciudad, que además es establecimiento de compra de oro. Allí presenciaron como una persona en actitud sospechosa accedía al interior de la misma, y tras permanecer escasos minutos en su interior, abandonaba el lugar.Los agentes de la Comisaría de El Ejido procedieron a dar el alto al sospechoso, quien en una actitud esquiva intentó darse a la fuga sin éxito. Sin embargo, empleó su fuerza para evitar el arresto, causando lesiones a los agentes.Durante el cacheo que se le practicó, la Policía Nacional halló en el interior de una de sus zapatillas una cadena de oro, la cuál había sido denunciada como sustraída en el interior de una vivienda de El Ejido días atrás.El detenido de 26 años de edad, y que responde a las iniciales de O.C, ha ingresado en prisión por orden judicial, acusado de los delitos de atentado a agente de la autoridad, y receptación. Esta actuación policial se enmarca dentro del Plan Operativo Funcional Contra los Ilícitos Vinculados a la Compraventa de Metales Preciosos -P.O.F. Oro-, por medio del cual la Policía Nacional pretende reducir la actividad ilícita en dicho sector, proteger su ejercicio legitimo, y reducir la actividad delictiva íntimamente ligada a los delitos de receptación.



Con dicho Plan, la Policía Nacional refuerza la presencia policial en el entorno físico de los establecimientos, recabando información y previniendo amenazas contra la seguridad ciudadana, que deriven de la implicación de sujetos ligados al tráfico ilegitimo de piezas de joyería.

