Sucesos Fallece una mujer en un atropello en la N-340 en El Ejido miércoles 10 de febrero de 2021 , 09:43h





Una mujer de 40 años falleció anoche tras ser atropellada en la localidad al- meriense de El Ejido, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, ads- crito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Jun- ta.



El siniestro tuvo lugar sobre las 21.15 horas cuando se recibió una llamada en el Teléfono 112 que alertaba de que una mujer había sido atropellada en la N-340. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), de la Policía Local y de man- tenimiento de la vía, que fueron movilizados por el centro coordinador.



Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar del suceso sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

