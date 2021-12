Sucesos Detenido en Roquetas de Mar el autor de cinco hurtos y dos estafas martes 07 de diciembre de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido actuaba siempre con el mismo modus operandi, sustrayendo el bolso de trabajadores durante su jornada laboral y usando las tarjetas para realizar compras fraudulentas La Guardia Civil, en una operación finalizada recientemente, ha detenido a un varón de 44 años, como autor de cinco hurtos y dos estafas cometidos en la localidad de Roquetas de Mar (Almería). Esta detención se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla durante los servicios de seguridad ciudadana y dentro del plan de comercio seguro en fechas prenavideñas en el poniente almeriense, con el objetivo de prevenir y evitar robos y estafas, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito. Los agentes tienen conocimiento a través de la primera de las denuncias recogidas en el acuartelamiento de Roquetas de Mar, de que un autor desconocido aprovechando un descuido de una trabajadora de un comercio de la localidad, ha hurtado su bolso, recibiendo acto seguido notificaciones de compras con sus tarjetas bancarias que se encontraban dentro del bolso. Se inicia una investigación que se va nutriendo de otros hechos similares, en los que el autor utiliza el mismo modus operandi, consistente en aprovechar un descuido del trabajador para sustraer sus pertenencias, realizando posteriormente compras con las tarjetas bancarias. Los agentes realizan numerosas actuaciones en cada uno de los establecimientos donde se usan las tarjetas robadas, complementando la investigación con la información recogida en cada una de las denuncias formalizadas en dependencias del acuartelamiento de Roquetas de Mar. De estas actuaciones, los agentes obtienen una identificación positiva del autor, al que además le consta un señalamiento policial en vigor, procedente del Cuerpo Nacional de Policía de Almería por otro hurto cometido en la capital a primeros del mes de octubre. En la fase final de la investigación, los agentes diseñan un dispositivo de búsqueda que da resultado positivo realizando la detención del autor y la recuperación de algunos de los efectos sustraídos que ya había vendido a terceras personas. CONSEJOS CAMPAÑA COMERCIO SEGURO Desde la comandancia de la Guardia Civil se facilitan a través de los medios de comunicación y de sus perfiles en redes sociales, consejos para evitar ser víctimas de robos, hurtos y estafas en estas fechas. Entre estos consejos están fortalecer la comunicación con los agentes de la Guardia Civil, extremar la precaución a la hora de trasladar efectivo desde el comercio hasta la entidad bancaria, evitar las rutinas en estos traslados, evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, especialmente si va armado, establecer un código de comunicación de palabras clave entre los trabajadores para comunicar cualquier incidente, y otra serie de medidas para evitar la recepción de billetes falsos y otras estafas. De igual forma, se ofrecen actividades preventivas de formación a las asociaciones de comerciantes o consumidores que pudieran estar interesadas. Las diligencias instruidas junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.