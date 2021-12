Sucesos Roban teléfonos en El Ejido y huyen en un coche sustraído en Murcia martes 07 de diciembre de 2021 , 12:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La Policía Nacional de Almería ha detenido a dos hombre de 23 y 41 años con antecedentes policiales acusados de haber robado varios aparatos de una tienda de telefonía de El Ejido (Almería) para después huir en un vehículo que días antes había sido sustraído en Murcia. Los hechos tuvieron lugar sobre las 3,45 horas en la calle Hernán Cortés de El Ejido, donde dos hombres accedieron por la fuerza al interior de un establecimiento de telefonía y sustrajeron 60 teléfonos móviles y cuatro routers, según hallaron posteriormente en el interior del coche en el que también se encontraron destornilladores, guantes y la ropa que llevaban los autores en el momento de cometer el robo. Tras comprobar el robo, se inició un dispositivo de búsqueda en el que participaron varias dotaciones que localizaron en la autovía A-7 sentido Murcia el vehículo sospechoso. Tras una persecución policial, los agentes lograron interceptarlo y arrestar a los sospechosos, a quienes se atribuye también el robo del vehículo en el que viajaban. Los detenidos han pasado a disposición judicial acusados de un delito de robo con fuerza. Todos los efectos sustraídos han sido recuperados y entregados nuevamente al responsable de la tienda de telefonía en El Ejido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.