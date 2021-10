Sucesos Detenido en Roquetas por tener un secadero de marihuana en un piso domingo 03 de octubre de 2021 , 10:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Denunciado por el intenso olor que salía del inmueble



En una reciente operación (PALMERIK), la Guardia Civil de Almería ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a una persona, varón de 33 años, como autor de un delito contra la salud pública (cultivo o elaboración de drogas).



Esta operación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes en la Provincia de Almería.



La Guardia Civil de Almería tiene conocimiento de los hechos a raíz de una llamada telefónica de un vecino de Roquetas de Mar al Centro Complejo de Comunicaciones, Central C.O.S del (062), en la que alerta de la existencia de un posible cultivo de marihuana (Cannabis Sativa) en el interior de una vivienda, haciendo referencia al fuerte y característico olor que desprende esta sustancia, llegando incluso a provocar dificultad para respirar.



Personados en el lugar a la mayor brevedad posible una patrulla de guardias civiles de la Comandancia de Almería identifica el fuerte olor y característico derivado de un cultivo de marihuana (Cannabis Sativa) que emana de una vivienda. Tras advertir que esta tiene la puerta abierta, llaman a la misma, respondiendo una mujer que comunica que acaba de llegar de un viaje y que desconoce lo que motiva el olor y que vive en el domicilio con su pareja sentimental.



Una vez personado en el lugar la pareja sentimental, comunica a los agentes que se trata de unas bolsas grandes de plantas de marihuana que se encontró en un contenedor de basura, y accede de forma voluntaria a autorizar el registro de la vivienda.



Como resultado de la operación denominada “Palmerik” los agentes de la Guardia Civil intervienen 150 plantas de marihuana que localizan, colgadas de cuerdas para su secado, en una de las habitaciones de la vivienda, por lo que detienen a su responsable como autor de un delito contra la salud pública (cultivo o elaboración de droga).



Las diligencias instruidas junto con el detenido y la droga se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Roquetas de Mar (Almería).



