Tres musicales que no te puedes perder en Madrid

Ahora que se acerca el puente de octubre de 2021, ir a ver un musical puede ser una de las mejores actividades con las que aprovechar el día festivo.

Una de las ventajas de estos espectáculos es que se pueden disfrutar en familia, ya que son muy entretenidos y pueden hacer pasar un buen rato tanto a padres como a hijos.

Los tres siguientes musicales son totalmente recomendables para cualquiera que quiera deleitarse con una gran función:

El Rey León: Conocido por conmover a cualquiera que va a verlo, este musical lleva desde 2011 siendo el más exitoso del país.

Está basado en la película homónima de Disney de 1994, con libreto de Roger Allers e Irene Mecchi, canciones de Elton John y Tim Rice, y música adicional de Lebo M, Mark Mancina, Jay Rifkin, Julie Taymor y Hans Zimmer.

Cuenta con 21 músicos, 100 instrumentos, 200 esculturas y 53 actores, con los que será difícil irse del teatro sin querer volver a verlos.

Se sitúa en el Teatro Lope de Vega, y si se quieren aprovechar los días previos al puente, sus puertas estarán abiertas el viernes y sábado a las 18:00 y a las 22:00, el domingo a las 18:00 y el lunes a las 20:30.

Tina, El Musical: En éste espectáculo se recorrerá la vida de Tina Turner, la mítica cantante de blues y rock & roll de nacionalidad suiza y origen estadounidense. Se verá desde su dura infancia en Tenesse durante los años 30 hasta su éxito mundial, sin omitir problemas como el maltrato que sufrió a manos de su marido.

La propia artista ha dicho que este musical trata sobre el viaje que realizó para llegar al estrellato y quiere que sea una inspiración para que mucha gente sea consciente de su capacidad para superar dificultades.

En la gran producción musical de Stage Entertainment que triunfa en Broadway y el West End londinense se podrán escuchar grandes temas como 'WHAT´S LOVE GOT TO DO WITH IT', 'PROUD MARY', 'PRIVATE DANCER' y 'RIVER DEEP – MOUNTAIN HIGH' y 'SIMPLY THE BEST'.

El Teatro Coliseum ofrecerá esta función desde inicios de octubre hasta el 7 de noviembre, pero un día idóneo para ir puede ser el sábado 9, ya que se podrá disfrutar a las 18:00 o a las 22:00.

Grease, el musical: Gracias al Nuevo Teatro Alcalá, podremos acudir al musical estrenado por primera vez en nuestro país en 2011 y creado en 1971.

Se cumplen 50 años desde que la historia del romance en un instituto de una estudiante y un chico rebelde pudo verse por primera vez en Chicago.

Será una oportunidad perfecta para que tanto adultos como niños vivan la versión musical de la película de 1978 protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

Quique González y Lucía Permán encarnarán a los protagonistas, mientras que Marcos Cámara será el coproductor ejecutivo.

Contará con unas canciones que nunca se olvidarán como Summer Nights, You’re The One That I Want, o la nominada al Oscar, Hopelessly Devoted To You.

Se podrá ser partícipe de este espectáculo el mismo día del puente, entre otros, a las 18:00.

https://www.taquilla.com/entradas/grease-el-musical