Detenido por clavar un destornillador a un joven que le sorprendió cuando le robaba miércoles 12 de mayo de 2021 , 17:46h La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años acusado de clavar un destornillador en el costado a un joven de 28 años el cual le sorprendió cuando trataba robarle la cartera que se había dejado en el coche, estacionado en la Cala del Peñón Cortado de Cuevas del Almanzora (Almería). Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de abril, cuando la víctima se dirigió con su vehículo acompañado por su pareja para dar un paseo por la zona costera de Palomares, con lo que lo dejó aparcado en la zona de estacionamiento cercana a la playa. Fue al regresar cuando observó que un hombre acaba de forzar la puerta de su vehículo, de manera que, al verse sorprendido, trató de huir en bicicleta, según ha explicado la Comandancia en una nota. Al comprobar que le había sustraído la cartera que había dejado en la guantera, el joven acudió a interceptarlo llegando incluso a proponerle que se quedara con los 100 euros que había en su interior a cambio de la documentación. Así, y "sin mediar palabra", el presunto autor del robo esgrimió un destornillador que tenía oculto entre sus ropas y se lo clavó en el costado de la víctima, lo que le produjo una herida de tres centímetros de profundidad. Aún así, el herido logró zafarse "hasta en cuatro ocasiones más" de sucesivos intentos de agresión hasta que el agresor abandonó la zona. Tras el aviso a la Guardia Civil por parte de la víctima, que tuvo que ser auxiliadas en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, los agentes iniciaron la búsqueda del sospechoso mediante entrevistas con posibles testigos y vigilancias a lo largo de la costa. Finalmente el sospechoso, que cuenta con detenciones anteriores por delitos similares, fue hallado en un cortijo en ruinas por una zona aislada de Cuevas de Almanzora. Así, fue arrestado por los delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y robo con fuerza en el interior de un vehículo. Las diligencias y el detenido han quedado a disposición de un juez de Vera (Almería).

