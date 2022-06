Sucesos Ampliar Detenido por conducción temeraria e intentar escapar de la GC viernes 17 de junio de 2022 , 15:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los hechos ocurrieron a las 10:00 horas del día 02 de junio de 2.022, en la carretera A-349 km. 46, localidad de Olula del Rio (Almería), cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Huercal Overa (Almería), observó como el conductor de un turismo que circulaba a excesiva velocidad, no hacía uso del cinturón de seguridad; donde tras indicarle la oportuna señal de alto para que se detuviese, el conductor efectuó una agresiva y temeraria maniobra, acelerando bruscamente hacia los Agentes, provocando la evasión de los mismos para evitar ser atropellados, viéndose comprometida su integridad física. El conductor puso en grave peligro, con absoluto y evidente desprecio de la vida tanto a viandantes como a otros conductores por la travesía de la localidad; obligando a éstos a esquivarlo para no ser embestidos por el mismo, debiendo ser atendida en el centro médico, una vecina de Macael debido al miedo y la ansiedad provocada por el suceso. El temerario conductor, en su intento de evitar la detención, se dirigió hacia una rambla anexa a la vía en donde abandono su vehículo y emprendió una huida a pie, atravesando el rio Almanzora para después ocultarse, aunque tras indagaciones posteriores se identifica al supuesto autor de los hechos que es detenido a las 9.30 horas del día 3 de junio, siendo puesto a disposición judicial antes el Juzgado de Instrucción Único de Purchena (Almería). La conducción temeraria, pudieran conllevar la pena para el conductor de entre uno y cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor entre uno y seis años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

