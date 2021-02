Sucesos Detenido por cuatro robos y un hurto en el interior de vehículos en Níjar miércoles 17 de febrero de 2021 , 13:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los agentes tienen conocimiento de los robos a través de las denuncias presentadas por las víctimas en las que se repite el mismo modus operandi.





La rápida actuación de la Guardia Civil de Almería, permite detener al autor de cuatro robos y un hurto en interior de vehículo en la barriada de San Isidro (Níjar – Almería).



Esta detención es el resultado de la actividad que desarrolla la Guardia Civil relacionada con la prevención e investigación en el ámbito de los delitos contra el patrimonio en la comarca de Níjar.



Los agentes tienen conocimiento, a través de las denuncias presentadas en dependencias oficiales de la Guardia Civil en Níjar, de la comisión de varios robos en interior de vehículos y un hurto también en interior de vehículo en el espacio de tan sólo cuatro días.



Los agentes inician una investigación que, tras realizar las correspondientes inspecciones oculares y mediante el análisis de la información obtenida, comprueban que los hechos han sido cometidos siguiendo el mismo modus operandi y por el mismo autor que, según las indagaciones derivadas de la investigación, ha sido visto por los lugares donde ocurren los robos y en el mismo momento de ser cometidos, siendo sorprendido en una ocasión portando una batería de vehículo denunciada como sustraída.



En el desarrollo de la investigación los agentes de la Guardia Civil realizan diversas actuaciones, entrevistas con testigos y una minuciosa reconstrucción de los hechos mediante las que determinan la identidad del autor, al que le constan numerosos antecedentes por delitos similares cometidos en la comarca de Níjar y en Roquetas de Mar.



De inmediato, los agentes organizan un dispositivo de búsqueda y localización del autor que, a los pocos días, da como resultado su detención en las inmediaciones de un local comercial de la barriada de San Isidro (Níjar – Almería).



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido entregadas, junto con el detenido, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Almería.

