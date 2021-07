Sucesos Detenido por robar a su vecino jueves 29 de julio de 2021 , 09:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil detiene en dos actuaciones diferentes a los autores de dos robos con fuerza en Roquetas de Mar

Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en dos diferentes operaciones no relacionadas entre sí, detienen a los autores de dos robos con fuerza en viviendas de Roquetas de Mar.



Estas detenciones se enmarcan dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil para la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio en la provincia de Almería. Operación “HAWK POOL” Agentes de la comandancia de Almería dan por finalizada la operación “Hawk Pool” con la detención del autor de un robo con fuerza en una vivienda de la que sustrajo un robot limpia fondos de piscina y otros electrodomésticos.



Los agentes tienen conocimiento a través de denuncia recogida en dependencias del acuartelamiento de la Guardia Civil de Roquetas de Mar del robo cometido en una vivienda de la localidad.



Se inicia una investigación en la que se rastrea el posible recorrido de los efectos sustraídos resultando que una persona intenta vender un robot de idénticas características al sustraído en un establecimiento de compra – venta de artículos de segunda mano.



Realizadas gestiones para la identificación de esta persona, dan resultado positivo, logrando en el desarrollo de la investigación determinar incluso el vehículo en el que se traslada el autor.



Tras un dispositivo de localización, los agentes de la Guardia Civil detienen al autor del robo poniéndolo junto a las diligencias instruidas a disposición del decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar. Operación “VERDÓN” En otra actuación no relacionada con la anterior, agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Almería, detienen al autor de un robo con fuerza en una vivienda de Roquetas de Mar.



En el desarrollo de la investigación los agentes comprueban que el objetivo del robo son televisores, un ordenador portátil, dinero en efectivo y otros efectos.



En la reconstrucción de los hechos se determina que el autor fractura una ventana de la vivienda y que en esa acción resulta herido dejando indicios valiosos para la investigación.



En la fase final de la actuación, los agentes logran identificar al autor que resulta ser un vecino de la víctima, que reconoce que las heridas recientes que presenta son consecuencia de la rotura de la ventana.



Los agentes proceden a su detención, entregando de forma voluntaria los efectos sustraídos que son entregados a su legítimo propietario.



Las diligencias instruidas a disposición del decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar.



