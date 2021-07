Economía Utilice una VPN para su seguridad en línea jueves 29 de julio de 2021 , 09:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Internet seguro. Parece obvio, pero, aun así, pocas personas protegen su privacidad en línea a través de una VPN. En este artículo, explicaremos qué es una VPN y por qué resulta útil tener una. ¿Qué es una VPN? VPN significa Red Privada Virtual. Una conexión VPN tiene como objetivo mejorar su seguridad y privacidad en línea. Una VPN le permite disfrutar de más libertad mientras navega por Internet. Una conexión VPN es una conexión encriptada entre el dispositivo que usted está utilizando e Internet. El tráfico de Internet se redirige, por así decirlo, a través del servidor VPN. Ahora que sabe qué es una VPN, le explicaremos cómo funciona una conexión VPN. Una conexión VPN hace que su red se enrute a través de un servidor VPN. El servidor VPN se convierte así en la fuente de sus datos. Por lo tanto, sus datos y su información personal ya no se podrán rastrear hasta usted. Los beneficios de una VPN Usar una conexión VPN trae muchas ventajas. Con una VPN, usted estará protegido mientras navega por Internet mediante la conexión encriptada del servidor. Por lo tanto, todos sus datos permanecen seguros y resistentes a los piratas informáticos. Sus datos también están protegidos de las autoridades. Piense, por ejemplo, en administradores de red y otras empresas. Con una VPN, usted puede navegar por Internet de forma anónima. Su dirección IP permanece oculta. Es decir que en lugar de su propia dirección IP, usted navega a través de la dirección IP del servidor VPN. Adicionalmente, las VPN permiten descargar archivos de forma segura y anónima. Esto significa que los piratas informáticos que busquen sus datos no podrán obtenerlos mediante las descargas. Además, con una VPN puede conectarse a servidores de otros países. Esto le permite evitar la censura de ciertos territorios. Por lo tanto, puede acceder a sitios web y servicios que solo están disponibles en ciertos países. Piense, por ejemplo, en la versión estadounidense de Netflix. Diferentes tipos de VPN Hay varios tipos diferentes de VPN. En primer lugar, existen VPNs pagas y VPNs gratuitas. No siempre es cierto que las mejores VPN gratis pueden ser inferiores a una VPN de pago. Una VPN gratuita puede ser muy buena, pero es importante saber que tiene algunas restricciones asociadas con la velocidad de la conexión y los límites de datos. Aun así, una VPN gratuita es adecuada para muchas personas. Fuera de la diferencia entre las VPN pagas y gratuitas, también existen diferentes tipos de VPN que tienen diferencias entre ellas. Por ejemplo, puede tener una VPN móvil, que es ideal para viajar. También puede tener VPNs remotas, que las empresas suelen utilizar para dar acceso a los empleados a la red de la empresa (por ejemplo, si trabajan desde casa), sin ningún riesgo de fuga de datos. Además, existen VPN “site-to-site” que son similares a las VPN remotas. Sin embargo, este tipo se utiliza principalmente en comunicaciones entre empresas. Finalmente, está la conexión VPN de hardware. Esta es una conexión VPN muy poderosa con varias características. En común, todas las VPNs ayudan a proteger en mayor o menor medida la privacidad de sus datos, lo que en realidad hace que las VPN sean una herramienta muy útil cuando se realizan todo tipo de actividades en línea. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

