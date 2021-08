Sucesos Detenido por robar un móvil con violencia en Roquetas de Mar martes 03 de agosto de 2021 , 11:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El autor tras robar el móvil a la víctima la empuja fuertemente contra el suelo causándola lesiones de diferente consideración.





La Guardia Civil de Almería en la denominada operación “Rovimer”, detiene a una persona como autora de un delito de robo con violencia, que tras haber robado el teléfono móvil a una mujer y empujarla fuertemente contra el suelo, la provoca lesiones de diferente consideración.



Esta operación se encuentra enmarcada dentro de las labores de prevención e investigación que la Guardia Civil de Almería, desarrolla a lo largo de la provincia en materia de seguridad ciudadana, en este caso en El Parador de las Hortichuelas-Roquetas de Mar.



La Guardia Civil de Almería tiene conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia presentada en dependencias oficiales, en la que una mujer manifiesta haber sido víctima de un robo en el Parador de la Hortichuelas-Roquetas de Mar (Almería), donde relata como el autor de los hechos la roba el teléfono móvil y posteriormente la empuja fuertemente hasta caer al suelo, provocandola lesiones de diferente consideración.



Se hacen las gestiones e investigaciones necesarias para la identificación y localización del autor, siendo de vital importancia los datos que aporta la víctima, ya que en el momento en que se dirige a interponer la correspondiente denuncia reconoce al autor del robo entrando en una vivienda del mismo municipio donde ocurren los hechos.



Finalmente, en la denominada operación “Rovimer,” se organiza un dispositivo de vigilancia que finaliza con la detención de una persona como autor de un delito de robo con fuerza, con resultado de lesiones.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Roquetas de Mar (Almería).

