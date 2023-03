Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido por traficar con drogas en su bar de Níjar viernes 03 de marzo de 2023 , 10:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se intervienen 100 gramos de hachís y 100 gramos de marihuana, fraccionados en pequeñas dosis para su venta en el interior del establecimiento y 5000 euros en billetes fraccionados La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, lleva a cabo e Níjar (Almería), una actuación en la que detiene a una persona, propietario de un negocio, como autor de un delito de tráfico de drogas, al poder estar realizando en el mismo, actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. La actuación comienza cuando un ciudadano de manera anónima se pone en contacto con Cuerpo Nacional de Policía, a través de los medios articulados para que los ciudadanos puedan comunicar actividades delictivas, informando sobre un establecimiento de ocio de la localidad de Níjar en el que se podrían estar llevando a cabo actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas por parte de sus encargados. Fruto de la colaboración y coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco de las actuaciones desarrolladas por ambos Cuerpos para prevenir el consumo y tráfico de drogas, ante la noticia recibida, se realiza una inspección en dicha cafetería de Níjar. Durante la inspección del local, se hallan gran cantidad de pequeñas dosis de hachís y marihuana dispuestas para su venta en el interior del establecimiento. De igual forma, se incautan 5000 euros al responsable del establecimiento que podría tener su origen en la venta de drogas en el interior del establecimiento. La droga incautada se encuentra en el interior de la barra del establecimiento, preparada en dosis, para su venta al público, cuyo valor una vez puesta a disposición de los consumidores superaría los 1500 euros. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería interviene en un local de ocio, gran cantidad de pequeñas dosis de hachís y marihuana dispuestas para su venta, 5000 euros que tendrían su origen en la venta de drogas en el interior del establecimiento y detiene a una persona, propietario del negocio, como autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, junto a las diligencias instruidas se pone a disposición del Juzgado de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

