Sucesos Detenido tras usar un cuchillo de grandes dimensiones en un atraco lunes 28 de marzo de 2022 , 12:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La pareja de la víctima inició la persecución del autor, y fue dando indicaciones precisas a través del número de emergencias 091 Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado sábado día 26 de marzo a un hombre que valiéndose de un cuchillo, asaltó a una mujer en un cajero automático y consiguió sustraerle 150 euros en efectivo. Los hechos ocurrían en torno a las 21.10 horas. La pareja de la víctima llamaba al teléfono de emergencias 091, manifestando que estaba siguiendo a un hombre que, instantes antes, había robado a punta de cuchillo a su compañera sentimental. Con anterioridad, la mujer se habría dirigido a un cajero de la calle Granada, dónde fue sorprendida por el detenido, quien valiéndose de un cuchillo de grandes dimensiones, consiguió arrebatarle 150 euros que iba a ingresar en su cuenta corriente. Gracias a las indicaciones precisas del testigo, la Policía Nacional logró el arresto del ladrón, el cuál durante la persecución hasta la plaza de la Verbena, arrojó al suelo el cuchillo con el que había cometido el delito. Tras un cacheo superficial, los agentes hallaron el dinero sustraído, procediendo a su entrega inmediata a su legítima propietaria. El detenido, un hombre de 52 años de edad y con 16 detenciones anteriores por delitos de similar naturaleza, ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de robo con violencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

