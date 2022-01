Sucesos Detenido un matrimonio que cultivaba marihuana en el interior de su vivienda domingo 30 de enero de 2022 , 10:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Han sido intervenidas entre otros, 180 plantas de marihuana, 19 bombillas de 600 watios, 19 transformadores y 355 euros en efectivo Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Almería una nueva plantación de marihuana, oculta en el interior de una vivienda de la Plaza de Pavía. Hay dos personas detenidas. Las informaciones policiales sobre cultivos ilegales de marihuana en el interior de viviendas, llevaron a los agentes hasta una vivienda situada en la Plaza de Pavía. Durante las vigilancias llevadas a cabo, los agentes pudieron comprobar cómo las persianas y ventanas de la misma permanecían cerradas las 24 horas del día, al igual que varias máquinas de aire acondicionado que no cesaban en su funcionamiento. Durante el registro practicado el pasado día 19 de enero, la Policía Nacional intervino 180 plantas de marihuana, 355 euros en efectivo, 19 transformadores, 19 focos, 19 bombillas, tres filtros, y tres extractores. Los dos detenidos, un hombre y una mujer de 32 y 33 años de edad respectivamente, compartían las estancias de su vivienda con la plantación ilegal y sus tres hijos menores de edad, habiendo sido acondicionadas 3 habitaciones para el cultivo de marihuana. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Almería en funciones de guardia, acusado de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al contar la vivienda con una acometida ilegal a la red eléctrica. Tres maneras de colaboración A través de la página web www.policia.es, dentro del menú de "Participación Ciudadana" y mediante un sencillo formulario, el internauta puede poner en conocimiento de la Policía Nacional la existencia de puntos de venta de droga, o simplemente dar a conocer la información al respecto de la que tenga conocimiento. A pesar de que la denuncia es anónima se recomienda dejar en la web los datos personales por si los agentes necesitan ampliar algún detalle. Utilizando el twitter con el hashtag #Tweetredada la Policía Nacional rastrea la red buscando informaciones anónimas relativas al tráfico de estupefacientes. O enviando un mail a [email protected], dónde las informaciones anónimas y confidenciales recibidas a través de este medio, son analizadas por especialistas en la lucha contra el narcotráfico, y canalizadas a través de las vías de investigación existentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

