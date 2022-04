Sucesos Detenido un menor de edad como patrón de una patera que partió de Argelia con 11 sirios sábado 30 de abril de 2022 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pagaron el equivalente a 5.000 euros Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un ciudadano argelino de 17 años de edad, quién patroneó una embarcación desde las costas de Argelia, con 11 ciudadanos sirios a bordo. La embarcación de fibra y 6 metros de eslora, fue interceptada durante la madrugada del pasado día 25 de abril, en las coordenadas 36º 43.9 N y 002º 01.5 W. Dotada con un motor fuera borda de 100 cv de potencia, en su interior viajaban los 11 ciudadanos sirios y el arrestado, el único ciudadano argelino. La investigación policial determinó que los inmigrantes habían partido desde Siria en el mes de diciembre del año pasado, pasando por Libia hasta llegar a Argelia, donde permanecieron sobre veinte días refugiados en una vivienda de la organización, a la espera de que se efectuase su travesía marítima. Por dicho viaje, cada uno de ellos debió abonar el equivalente a 5.000 euros, partiendo finalmente durante la tarde noche del día 24 de abril desde las playa de Ain el Turk en Argelia Durante la travesía marítima, el detenido fue el único encargado de manejar los sistemas de navegación y orientación de la embarcación, así como de repostar el motor y achicar el agua que iba entrando. El detenido de origen argelino y 17 años de edad, ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogido en el artículo 318 bis del Código Penal, habiendo decretado su ingreso en un Centro de Reforma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

