Detenido un menor por 9 robos en vehículos en Aguadulce martes 27 de julio de 2021 , 11:44h El modus operandi utilizado fue el mismo en los nueve robos, lanzando una piedra de grandes dimensiones contra el cristal para acceder a los efectos del interior



Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación “Car Crash”, detienen al autor de nueve robos en vehículos estacionados en las proximidades de una conocida zona de ocio en Aguadulce (Roquetas de Mar – Almería).



Esta detención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil, durante los servicios de seguridad ciudadana, realizados en el poniente almeriense, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.



Los agentes tienen conocimiento a través de una llamada al teléfono 062 de la comisión de varios daños y robos en interior de vehículo localizados en tres calles próximas a una conocida zona en Aguadulce.



Al acudir al lugar en colaboración con Policía Local de Roquetas de Mar se intercepta a una persona que a la carrera abandona el lugar de los hechos.



Se inicia una investigación al objeto de identificar al autor y recuperar efectos sustraídos.



En la fase inicial de la investigación los agentes de la Guardia Civil realizan una reconstrucción de hechos mediante la que se concreta que todos los robos son cometidos de madrugada y que marcan el itinerario que siguió el autor desde la zona de ocio hasta donde fue interceptado.



Los agentes realizan hasta nueve inspecciones oculares diferentes en las que hallan, en el interior de algunos vehículos, efectos que han sido sustraídos en el interior de otros estacionados en la zona.



Una vez analizados todos los indicios y pruebas obtenidas por los agentes de la Guardia Civil se identifica plenamente al autor de los robos, descubriendo que durante los robos le acompaña otra persona que de momento no ha sido identificada, manteniéndose la investigación abierta y no descartándose nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.



Finalmente, y tras entregar los efectos sustraídos a sus propietarios los agentes ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Roquetas de Mar (Almería) las diligencias instruidas y al detenido, informando a fiscalía de menores de las actuaciones.

