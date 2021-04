Sucesos Detenidos dos especialistas en forzar candados de bicicletas y una perista sábado 24 de abril de 2021 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los autores habían llegado a Almería procedentes de Ibiza





Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a tres personas, dos de ellas por los delitos de hurto y otra por receptación.



El pasado día 9 de Abril, la Policía Nacional fue requerida por un ciudadano que había observado como un hombre había sustraído momentos antes una bicicleta en la Plaza Oliveros de la capital.



A los pocos minutos fue arrestado por una dotación de la Policía Nacional, montado encima de la bicicleta sustraída, en las inmediaciones de la Plaza de los Peces.



Tras la detención de esta persona, los investigadores encontraron diversos elementos comunes, que vinculaban al arrestado con el aumento progresivo de los robos de bicicletas y patines eléctricos. Los objetos de los delitos estaban



atados a un elemento fijo mediante un dispositivo de seguridad de mala calidad, y que podía fracturarse con facilidad. Igualmente, los hechos denunciados fueron perpetrados en la zona centro de la ciudad y alrededores.



Tras las diversas gestiones realizadas por la Policía Nacional, se logró comprobar que el detenido se valía de un cómplice, y que era el que sustraía las bicicletas y los patinetes, entregándoselas después al detenido para que los empeñase.



El avance de la investigación llevó a los agentes hasta un establecimiento de hostelería de la calle Real, dónde los patinetes y bicicletas eran empeñados. La dueña del local ha sido también detenida, acusada de un delito de receptación.



Durante el registro del bar, la Policía Nacional intervino tres bicicletas y un patinete eléctrico, los cuáles tras comprobar que figuraban como denunciados, fueron entregados a sus legítimos propietarios.



Los dos varones detenidos, socios en la actividad delictiva, habían llegado a Almería durante los primeros días del mes de Abril procedentes de Ibiza. Una vez arrestados han pasado a disposición judicial acusados de al menos 12 delitos contra el patrimonio.



La dueña del local de restauración arrestada, ha sido oída en declaración en sede judicial acusada de un delito de receptación, al convenir aceptar efectos procedentes de actividades ilícitas, y entregar a cambio una contraprestación económica.

