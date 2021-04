Sucesos Detenidos en El Ejido con 29 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío sábado 03 de abril de 2021 , 10:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Policía Nacional sorprende in fraganti en El Ejido a dos hombres durante un pase de droga



Agentes de la Policía Nacional han arrestado en El Ejido a dos personas mientras estaban llevando a cabo un pase de droga. Los agentes intervinieron 29 kilos de cogollos de marihuana. Durante un despliegue policial que los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en El Ejido estaban llevando a cabo en el barrio de Pampanico de la localidad, y en prevención de la venta y consumo de sustancias estupefacientes, pudieron observar como dos personas mantenían una actitud disimulada mientras conversaban con el maletero de un vehículo abierto. Al verse sorprendidos por el control policial, cada uno de los hombres se subió en un vehículo e intentaron abandonar el lugar. Los agentes procedieron de inmediato a dar el alto a los vehículos y comprobar la filiación de los mismos. Durante el registro de uno de los automóviles, la Policía Nacional halló dos bolsas de rafia que contenían en su interior 29 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío. Los dos detenidos de nacionalidad marroquí y albanesa, han pasado a disposición judicial acusados de un delito de tráfico de drogas, habiendo decretado el juzgado de guardia el ingreso en prisión de uno de ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.