Detenidos por robar en Iznalloz e intentarlo en Tabernas lunes 04 de abril de 2022 , 12:52h Los agentes de la Guardia Civil en colaboración con agentes de Policía Local de Tabernas acuden con rapidez al aviso de robo en una vivienda en la localidad En una reciente operación desarrollada por agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería en colaboración con Policía Local de Tabernas, se detiene a dos personas por un intento de robo en una vivienda dela localidad y el robo de un vehículo y varios cupones y rascas de la Once en la localidad de Iznalloz (Granada). Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería en colaboración con las policías locales para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación comienza cuando se recibe el aviso de que una persona ha saltado un muro hacia el patio interior de una vivienda en la localidad de tabernas mientras otra persona merodea por la zona realizando labores de vigilancia. Al lugar se trasladan con rapidez agentes de la Policía Local de Tabernas y de la Guardia Civil de Almería, procediendo a la identificación de la persona que realiza labores de vigilancia e identificando el vehículo que usa, localizando varios cupones y rascas de la once tanto jugados como sin jugar. Tras una batida por la localidad, los agentes localizan a la persona que accede a la vivienda y que se había dado a la fuga al percatarse de la llegada de las patrullas de Policía Local y Guardia Civil. En el desarrollo de la investigación, los agentes de la Guardia Civil comprueban como tanto el vehículo como los cupones han sido sustraídos en la localidad granadina de Iznalloz, siendo denunciado el robo por la víctima. Los agentes realizan las correspondientes inspecciones oculares tanto en el vehículo como en la vivienda de la localidad de Tabernas obteniendo indicios valiosos para la investigación. Por todo lo anterior los agentes proceden a su detención por un robo en grado de tentativa en la localidad de tabernas y esclarecen dos delitos de robo cometidos en la localidad de Iznalloz. Tanto el vehículo como los efectos sustraídos se entregan a su legítimo propietario. Las diligencias instruidas junto a los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería que decreta su ingreso en prisión.

