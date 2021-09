Sucesos Detenidos por tener una plantación de marihuana en Arboleas martes 21 de septiembre de 2021 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dormían en el interior del cortijo para custodiarla En la operación denominada “Shanty charcon”, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Arboleas (Almería) a dos personas e investigado a otra como autores de un delito contra la salud pública por cultivo de drogas (marihuana).



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de drogas en la provincia.



Esta operación es el resultado de las investigaciones policiales y controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como de las informaciones y datos recibidos por colaboradores en cuanto a hechos delictivos relacionados con delitos contra la salud pública y en particular con el cultivo y elaboración de drogas en la provincia de Almería.



Tras la continua adquisición de información acerca de las organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas. La Guardia Civil de Almería tiene conocimiento de la existencia de un cortijo ubicado en el paraje El Charcón de la localidad de Arboleas (Almería), que alberga en su interior un posible cultivo de marihuana (Cannabis Sativa).



La Guardia Civil de Almería organiza diferentes vigilancias esporádicas en torno al cortijo, dando resultado positivo, al observar cómo debido a la dimensiones de las plantas, sobresalen por la parte alta de las paredes, de igual manera identifican como una persona, vecino de mismo municipio y propietario del cortijo, se acerca al lugar accede al mismo, dejando ver en el momento de abrir la puerta la plantación.



En los momentos previos a realizar el correspondiente registro, mientras dos agentes realizan labores de vigilancia, se percatan de la presencia en el interior de dos personas, que a advertir la presencia policial salen del lugar y por iniciativa propia comunican a los agentes que son los responsables del cultivo y que pernoctan en el interior realizando labores de custodia y vigilancia del cultivo.



Como resultado de la operación “Shanty Charcon”, la Guardia Civil de Almería incautan 52 plantas de marihuana (cannabis Sativa) de grandes dimensiones y en avanzado estado de floración, conteniendo gran cantidad de cogollos, en el municipio almeriense de Arboleas y detiene a dos personas e investiga a otra como autores de un delito contra la salud pública.



Tanto las diligencias como los detenidos y la droga incautada, se ponen a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de la localidad de Huercal-Overa (Almería).

