Sucesos Detenidos por un violento atraco en San Juan de los Terreros martes 05 de octubre de 2021 , 12:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores, a quienes les constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y robos con violencia, estaban reclamados por los juzgados de Huércal-Overa (Almería) y Lorca (Murcia) desde hace más de un año.



La Guardia Civil, en una operación finalizada recientemente, ha detenido a dos varones de 31 y 18 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido a mediados de agosto en el municipio de Pulpí (Almería). Ambos individuos contaban con numerosos antecedentes delictivos y órdenes de búsqueda de juzgados de varias provincias.



Esta detención se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla durante los servicios de seguridad ciudadana en el poniente almeriense para prevenir y evitar los robos, y así proporcionar una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.



La investigación se inició el pasado 14 de agosto cuando la víctima denunció en dependencias oficiales que esa madrugada, entre las 3:30 y las 4:00 horas, había sufrido un robo mientras caminaba por el paseo marítimo de San Juan de los Terreros, pedanía que pertenece al término municipal de Pulpí.



La víctima, varón de 26 años, fue abordado por dos individuos que le golpearon en la mandíbula y, de un tirón, le robaron un bolso bandolera, donde guardaba el teléfono móvil y las llaves de su domicilio.



A consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de la Inmaculada de Huércal-Overa por lesiones sufridas en la mandíbula y en una mano.



En su declaración, el denunciante aportó datos físicos de los asaltantes, que actuaron a cara descubierta, lo que permitió a la Guardia Civil realizar un acta de reconocimiento fotográfico. La víctima identificó y reconoció plenamente y sin ningún género de dudas a los autores de los hechos, que, según pudieron comprobar los agentes, contaban con numerosos antecedentes por hechos delictivos similares, además de órdenes de búsqueda de los juzgados de Huércal-Overa (Almería) y Lorca (Murcia) desde hace más de un año.



Tras la información obtenida de los hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron un dispositivo de localización de los autores que se encontraban en paradero desconocido. Durante el desarrollo de la investigación, los agentes realizaron intensas gestiones y diferentes entrevistas a posibles testigos, que junto al testimonio aportado por la víctima, dio como resultado la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia.



Las diligencias instruidas junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería).

