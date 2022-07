Sucesos Detenidos unos ladrones expertos en reventar cerraduras miércoles 20 de julio de 2022 , 10:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Habían conseguido acceder a dos viviendas de la capital mediante el método del bumping, y de la fractura del bombín de la cerradura Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a dos ciudadanos colombianos, a los que se les atribuye el robo en el interior de al menos dos viviendas situadas en el barrio de Villablanca. Poseían conocimientos y herramientas específicas de cerrajero. La “Operación Bárbaro” se inició ante dos denuncias formuladas en Almería, a través de las cuáles la Policía Nacional tuvo conocimiento del robo en el interior de dos viviendas, en las que los autores se habían llevado dinero, joyas y diferentes efectos de valor, pero de fácil ocultación y traslado. El operativo policial logró la identificación de los dos autores de los robos en los inmuebles de las calles Bosnia y Costa de la Luz, quienes poseían un alto grado de especialización en técnicas de cerrajería, como el impresioning o el bumping. Durante el registro llevado a cabo por la Policía Nacional en los domicilios de los detenidos, los agentes intervinieron 11.000 euros en efectivo, multitud de relojes y piezas de joyería de procedencia ilícita, así como herramientas específicas para perpetrar los delitos. “Modus operandi” Las vigilancias a las que fueron sometidos los arrestados, afianzaron la teoría de los investigadores acerca de cómo aquellos, seleccionaban cuidadosamente los domicilios que iban a violentar. Con herramientas específicas modificadas, y usando útiles profesionales de cerrajería, forzaban y fracturaban los bombines y los escudos de seguridad de las cerraduras, consiguiendo acceder al interior de las viviendas. Franqueada la puerta, y en una actuación sigilosa y muy rápida, se hacían con el dinero y los objetos de valor que allí encontraban, pero siempre que fueran fácilmente ocultables y transportables. Los investigados habían cometido varios robos anteriores con el mismo modus operandi, hechos por los cuáles habían sido detenidos en las localidades de Madrid, Avila y Segovia. Los detenidos de nacionalidad colombiana, de 52 y 57 años de edad, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Almería en funciones de guardia, quien ha decretado su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.